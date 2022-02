Create some defaults for superagent requests

Usage

var defaults = require ( 'superagent-defaults' ); var superagent = defaults(); superagent .set( 'my-default-header' , 'my-default-value' ) .auth( 'myUsername' , 'myPassword' ) .on( 'request' , function ( req ) { console .log(req.url); }); superagent .get( '/my-api' ) .end( function ( res ) { console .log(res.text); });

You may also pass a function that implements the superagent interface.

var defaults = require ( 'superagent-defaults' ); var supertest = require ( 'supertest' ); var request = defaults(supertest(app)); request .get( '/my-test-path' ) .end( function ( err, res ) { console .log(res.text); });

Tests