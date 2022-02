add charset support for node's superagent

Install

$ npm i superagent-charset --save

API

install

const request = require ( 'superagent' ) require ( 'superagent-charset' )(request)

this will add request.Request.prototype.charset

charset

.charset(encoding) , will passed to iconv-lite

const should = require ( 'should' ) const request = require ( 'superagent' ) require ( 'superagent-charset' )(request) describe( 'Basic Test' , function ( ) { it( 'it works' , function ( done ) { request.get( 'http://www.sohu.com/' ) .charset( 'gbk' ) .end( ( err, res ) => { res.text.should.match( /搜狐/ ) done(err) }) }) })

License

the MIT License, http://magicdawn.mit-license.org