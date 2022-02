Suggestions

A typeahead component for inputs

Demo

Usage

Quick start

< script src = 'suggestions.js' > </ script > < script > var input = document .querySelector( 'input' ); var data = [ 'foo' , 'bar' , 'baz' , 'qux' ]; new Suggestions(input, data); </ script >

Usage with Browserify

var Suggestions = require ( 'suggestions' ); var input = document .querySelector( 'input' ); var data = [ 'foo' , 'bar' , 'baz' , 'qux' ]; new Suggestions(input, data);

Suggestions with options

var Suggestions = require ( 'suggestions' ); var input = document .querySelector( 'input' ); var data = [{ name : 'Roy Eldridge' , year : 1911 }, { name : 'Roy Hargrove' , year : 1969 }, { name : 'Tim Hagans' , year : 1954 }, { name : 'Tom Harrell' , year : 1946 }, { name : 'Freddie Hubbard' , year : 1938 }, { name : 'Nicholas Payton' , year : 1973 }, { name : 'Miles Davis' , year : 1926 }, { name : 'Dizzy Gillespie' , year : 1917 }, { name : 'Rex Stewart' , year : 1907 }]; var typeahead = new Suggestions(input, data, { minLength : 3 , limit : 3 }); typeahead.getItemValue = function ( item ) { return item.name }; input.addEventListener( 'change' , function ( ) { console .log(typeahead.selected); });

Running locally

npm install && npm start

npm start will run a server on port 9966. Visit http://localhost:9966/demo/ to view the example.

Testing

npm run test

Credit

This project is adapted from https://github.com/marcojetson/type-ahead.js