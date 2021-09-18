基于Electorn的轻量级开发框架
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npm i sugar-electron
npm i sugar-electron-cli -g
sugar-electron-cli init
今天给大家带来一款基于Electron桌面开发平台的自研应用框架Sugar-Electron，期望能改善Electron应用稳定性和帮助开发团队降低开发和维护成本。
笔者使用Electron做桌面应用，已经有3年的时间，期间也遇到很多大大小小的坑。但总结起来，最大的问题还是应用稳定性和开发效率问题。我们期望通过这个框架，能让应用程序在这两个方面有所优化。
项目源码地址： https://github.com/SugarTurboS/Sugar-Electron
文档地址： https://sugarturbos.github.io/Sugar-Electron/
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我们知道Electron应用程序有三大基础模块。
由于我们属于多窗口（多渲染进程）的应用，所以我们会把窗口公共的服务模块都写到主进程模块，这为整个程序的稳定性埋下了隐患。
在Electron中，主进程控制了整个程序的生命周期，同时也负责管理它创建出来的各个渲染进程。一旦主进程的代码出现问题，那么会导致以下情况发生。
所以，在Sugar-Electron中，我们引入了Service进程的概念，期望将业务原来写在主进程的代码，迁移到Service进程中（本质上是渲染进程），使得这些代码导致的崩溃不会使得整个程序退出。而主进程的进程管理器可以在Service崩溃时，重启该进程并恢复崩溃前的状态，从而提高整个程序的稳定性和可用性。
Electron属于桌面开发平台提供桌面应用开发的能力框架，上手简单。但框架本身缺少约定，因此使用Electron做应用开发，系统模块会出现各种千奇百怪的划分，代码会出现多种多样的写法，这会显著的增加学习成本，降低开发人员的效率。sugar-electron按照约定进行开发，降低团队协作成本，以提升效率。
一、sugar-electron一切围绕渲染进程为核心设计，主进程只是充当进程管理（创建、删除、异常监控）和调度（进程通信、状态功能桥梁）的守护进程的角色。
主进程不处理业务逻辑，这么设计的好处：
二、sugar-electron所有的业务模块都是渲染进程。我们知道进程之间是不能直接访问的，为了让进程之间的调用就像同线程模块之间直接调用一样方便，sugar-electron提供了以下三个模块：
三、为了保证框架核心的足够精简、稳定、高效，因此框架的扩展能力至关重要，为此sugar-electron提供自定义插件机制扩展框架能力，还可以促进业务逻辑复用，甚至于生态圈的形成。
如下是框架逻辑视图：
sugar-electron基于类微内核架构设计，如下图所示：
其框架核心有七大模块:
PRs accepted.
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