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sugar-electron

by SugarTurboS
2.0.3 (see all)

基于Electorn的轻量级开发框架

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Sugar-Electron

基于Electorn的轻量级开发框架

NPM version NPM quality David deps Known Vulnerabilities Lincense

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安装

npm i sugar-electron

脚手架

npm i sugar-electron-cli -g

sugar-electron-cli init

注意事项

  • sugar-electron渲染进程依赖node模块，所以nodeIntegration、enableRemoteModule必须是开启状态，详情请参考
  • 目前sugar-electron支持的版本是Electron10，如后续因Electron新版本不兼容，请及时提issues

前言

今天给大家带来一款基于Electron桌面开发平台的自研应用框架Sugar-Electron，期望能改善Electron应用稳定性和帮助开发团队降低开发和维护成本。

笔者使用Electron做桌面应用，已经有3年的时间，期间也遇到很多大大小小的坑。但总结起来，最大的问题还是应用稳定性和开发效率问题。我们期望通过这个框架，能让应用程序在这两个方面有所优化。

项目源码地址： https://github.com/SugarTurboS/Sugar-Electron

文档地址： https://sugarturbos.github.io/Sugar-Electron/

如有任何疑问，可以扫码加入微信群聊讨论

在这里插入图片描述

关于应用稳定性

我们知道Electron应用程序有三大基础模块。

  • 主进程
  • 渲染进程
  • 进程间通信

由于我们属于多窗口（多渲染进程）的应用，所以我们会把窗口公共的服务模块都写到主进程模块，这为整个程序的稳定性埋下了隐患。

在Electron中，主进程控制了整个程序的生命周期，同时也负责管理它创建出来的各个渲染进程。一旦主进程的代码出现问题，那么会导致以下情况发生。

  • 主进程出现未捕获的异常崩溃，直接导致应用退出。
  • 主进程出现阻塞，直接导致全部渲染进程阻塞，UI处于阻塞无响应状态。

所以，在Sugar-Electron中，我们引入了Service进程的概念，期望将业务原来写在主进程的代码，迁移到Service进程中（本质上是渲染进程），使得这些代码导致的崩溃不会使得整个程序退出。而主进程的进程管理器可以在Service崩溃时，重启该进程并恢复崩溃前的状态，从而提高整个程序的稳定性和可用性。

关于开发效率低

Electron属于桌面开发平台提供桌面应用开发的能力框架，上手简单。但框架本身缺少约定，因此使用Electron做应用开发，系统模块会出现各种千奇百怪的划分，代码会出现多种多样的写法，这会显著的增加学习成本，降低开发人员的效率。sugar-electron按照约定进行开发，降低团队协作成本，以提升效率。

特性

  • 内置进程间通信模块，支持请求响应、发布订阅的方式
  • 内置进程间状态共享模块，支持状态同步变更、状态变更监听
  • 内置进程管理模块，支持进程模块集中式管理
  • 内置配置管理模块，支持开发、测试、生产环境配置切换
  • 内置插件模块，支持高度可扩展的插件机制
  • 框架侵入性低，项目接入改造成本低
  • 渐进式开发

设计原则

一、sugar-electron一切围绕渲染进程为核心设计，主进程只是充当进程管理（创建、删除、异常监控）和调度（进程通信、状态功能桥梁）的守护进程的角色。

主进程不处理业务逻辑，这么设计的好处：

  1. 可以避免主进程出现未捕获异常崩溃，导致应用退出
  2. 避免主进程出现阻塞，引起全部渲染进程阻塞，导致UI阻塞无响应

二、sugar-electron所有的业务模块都是渲染进程。我们知道进程之间是不能直接访问的，为了让进程之间的调用就像同线程模块之间直接调用一样方便，sugar-electron提供了以下三个模块：

  1. 进程间通信模块
  2. 进程间状态共享模块
  3. 进程管理模块

三、为了保证框架核心的足够精简、稳定、高效，因此框架的扩展能力至关重要，为此sugar-electron提供自定义插件机制扩展框架能力，还可以促进业务逻辑复用，甚至于生态圈的形成。

如下是框架逻辑视图： image

sugar-electron基于类微内核架构设计，如下图所示：

image

其框架核心有七大模块:

  • 基础进程类BaseWindow
  • 服务进程类Service
  • 进程管理windowCenter
  • 进程间通信ipc
  • 进程间状态共享store
  • 配置中心config
  • 插件管理plugins

Maintainers

@Tomey

@SugarTurboS

Contributing

PRs accepted.

License

MIT © 2020 Tomey/SugarTurboS

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August 20, 2020

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