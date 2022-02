Simple module written in javascript, which provides SubRip subtitles parsing methods

NodeJS:

npm install subtitles-parser

or download minified version of subtitle-parser to use module in a browser

Example

Let's say we have my.srt SubRip subtitles file:

1 00 :00 :02 ,000 -- > 00 :00 :06 ,000 Subtitle 1 .1 Subtitle 1 .2 2 00 :00 :28 ,967 -- > 01 :30 :30 ,958 Subtitle 2 .1 Subtitle 2 .2

Load file into data variable

var fs = require ( 'fs' ); var parser = require ( 'subtitles-parser' ); var srt = fs.readFileSync( 'my.srt' , 'utf8' ); var data = parser.fromSrt(srt);

data object will look like:

[{ id: '1' , startTime: '00:00:02,000' , endTime: '00:00:06,000' , text : 'Subtitle 1.1

Subtitle 1.2' }, { id: '2' , startTime: '00:00:28,967' , endTime: '01:30:30,958' , text : 'Subtitle 2.1

Subtitle 2.2' }]

if you will pass true flag to fromSrt function:

var dataMs = parser.fromSrt(srt, true );

then it will convert startTime and endTime properties into millisecods:

[{ id: '1' , startTime: 2000 , endTime: 6000 , text: 'Subtitle 1.1

Subtitle 1.2' }, { id: '2' , startTime: 28967 , endTime: 5430958 , text: 'Subtitle 2.1

Subtitle 2.2' }]