A collection of stylelint plugins for SUIT CSS.

Installation

npm install stylelint-suitcss # or yarn add stylelint-suitcss

Usage

Add stylelint-suitcss to your stylelint config plugins array, then add rules you need to the rules object.

{ "plugins" : [ "stylelint-suitcss" ], "rules" : { "suitcss/custom-property-no-outside-root" : true , "suitcss/root-no-standard-properties" : true , "suitcss/selector-root-no-composition" : true } }

Available rules