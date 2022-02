Recess* Property Order

A Stylelint config that sorts CSS properties the way Recess did and Bootstrap did/does.

*With some modifications & additions for modern properties.

Usage

Add stylelint and this package to your project: npm install --save-dev stylelint stylelint-config-recess-order Configure your stylelint configuration file to extend this package: module .exports = { extends : [ 'stylelint-config-recess-order' ], rules : { }, }

References

@mdo on CSS Property Order