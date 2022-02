Primer Stylelint Config

A sharable stylelint config object that enforces GitHub's CSS rules

Install

$ npm install --save --dev /stylelint-config

Usage

Within your stylelint config object You can extend this configuration. This will serve as a base for your config, then you can make overrides in your own config object:

{ "extends" : [ "@primer/stylelint-config" ], "rules" : { } }

Documentation

Primer Stylelint Config extends the stylelint-config-standard configuration supplied by Stylelint, and makes modifications in /index.js .

Plugins

License

MIT © GitHub