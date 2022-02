CSS modules shareable config for stylelint.

Tweaks stylelint rules to accept css modules specific syntax.

This is useful as an override of pre-defined rules, for instance the stylelint-config-standard.

Installation

npm install stylelint-config-css-modules --save-dev

or

yarn add stylelint-config-css-modules

Usage

{ "extends" : [ "stylelint-config-standard" , "stylelint-config-css-modules" ], "rules" : { [...] } }

Examples

@ value colors: './colors.css' ; @ value primary, secondary from colors; .base { content : 'base' ; color : primary; } .composed { composes : base; } .composedWith { compose-with : base; } .flexible { composes : flex from './utils.css' ; flex-direction : column; } :global(.js) .progressive { display : block; } :export { black : #000 ; white : #111 ; }

Credits

Licence

stylelint-config-css-modules is unlicensed.