Validates any defined margin , padding , height , and width .

Supports pixel and rem values.

Inspiration

Ignores

css calc() function

function sass variables

Installation

npm

npm install stylelint -8 - point -grid

yarn

yarn add stylelint -8 - point -grid

Usage

Update .stylelintrc or stylelint config in package.json .

Recommended config

{ "extends" : [ "stylelint-8-point-grid" ] }

Uses base 8 for pixel values (and base 0.5 for rem values).

Extending the config

{ "extends" : [ "stylelint-8-point-grid" ], "rules" : { "plugin/8-point-grid" : { "base" : 4 , "allowlist" : [ "2px" , "1px" , "0.0625rem" ], "ignorelist" : [ "width" , "height" ] } } }

base

value used for divisibility checking

base value is 8 by default

used to compute the base for rem values ( base / 16 )

using 4 as base means:

pixel values should be divisible by 4

rem values should be divisible by 0.25

allowlist

array of pixel or rem values to be excluded from divisibility checking

ignorelist

array of css properties to be excluded from divisibility checking

supported values: margin margin-top margin-bottom margin-left margin-right padding padding-top padding-bottom padding-left padding-right height min-height max-height width min-width max-width top bottom right left



License

MIT