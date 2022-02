stylecow: modern CSS for all browser

Node library to fix your css code and make it compatible with all browsers. Created by Óscar Otero. License: MIT

Use 6.x for node 0.x compatibility. The latest version (7.x) requires node 4.x.

Quick start

Install the library with npm: npm install stylecow -g Create a config file interactively: stylecow init Run stylecow

Visit http://stylecow.github.io/ for more documentation

If you don't need a cli, visit stylecow-core