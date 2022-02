Stripe PDF Invoice 2.0.0

Render

NB

Breaking changes

Support for async/await is needed (Node 7.6)

Install

Install the wkhtmltopdf executable

npm install stripe-pdf-invoice

Usage

Generate invoice in a file

const invoice_id = 'invoice_id' ; const stripe_key = 'stripe_key' ; const fs = require ( 'fs' ); const path = require ( 'path' ); const stripepdfinvoice = require ( './index' )(stripe_key, { company_name : 'Trusk' , company_address : '14 rue Charles V' , company_zipcode : '75004' , company_city : 'Paris' , company_country : 'France' , company_siret : '146-458-246' , company_vat_number : '568-3587-345' , company_logo : path.resolve( "./batman.jpg" ), color : '#2C75FF' , }); stripepdfinvoice(invoice_id, { client_company_name : 'My Company' , client_company_address : '1 infinite Loop' , client_company_zipcode : '95014' , client_company_city : 'Cupertino, CA' , client_company_country : 'USA' , receipt_number : 'ER56T67' }) .then( stream => { stream.pipe(fs.createWriteStream( './invoice.pdf' )); stream.on( 'end' , () => { console .log( 'done' ); }); stream.on( 'error' , (error) => { console .log(error); }); });

Use with Express

const invoice_id = 'invoice_id' ; const stripe_key = 'stripe_key' ; const express = require ( 'express' ); const fs = require ( 'fs' ); const path = require ( 'path' ); const app = express(); const stripepdfinvoice = require ( './index' )(stripe_key, { company_name : 'Trusk' , company_address : '14 rue Charles V' , company_zipcode : '75004' , company_city : 'Paris' , company_country : 'France' , company_siret : '146-458-246' , company_vat_number : '568-3587-345' , company_logo : path.resolve( "./batman.jpg" ), color : '#2C75FF' , }); app.get( '/' , function ( req, res ) { res.set( 'content-type' , 'application/pdf; charset=utf-8' ); stripepdfinvoice(invoice_id, { client_company_name : 'My Company' , client_company_address : '1 infinite Loop' , client_company_zipcode : '95014' , client_company_city : 'Cupertino, CA' , client_company_country : 'USA' , receipt_number : 'ER56T67' }) .then( stream => { stream.pipe(res); }); }); app.listen( 3000 );

Options