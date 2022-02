Strip leading whitespace from each line in a string

The line with the least number of leading whitespace, ignoring empty lines, determines the number to remove.

Useful for removing redundant indentation.

Install

npm install strip-indent

Usage

import stripIndent from 'strip-indent' ; const string = '\tunicorn

\t\tcake' ; stripIndent(string);

