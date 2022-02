#string-random

Generate random string

Installation

string-random is available as an npm package.

npm i string-random

Document

length

{number} the length of the result, default 8

options

{boolean|object} default {}, true=={specials: true}

{boolean|string} should contain numbers, default true, if is string, only contain assigned numbers.

{boolean|string} should contain letters, default true, if is string, only contain assigned letters.

{boolean|string} should contain specials, default false, if is string, only contain assigned specials.

Example

const random = require ( 'string-random' ); console .log(random()); console .log(random( 16 )); console .log(random( 16 , { numbers : false })); console .log(random( 16 , { letters : false })); console .log(random( 16 , { letters : 'ABCDEFG' })); console .log(random( 16 , { specials : true })); console .log(random( 16 , { specials : true , numbers : false , letters : false })); console .log(random( 16 , { specials : ':;' , numbers : false , letters : false })); console .log(random( 16 , true ));

Contribute

Maichong Software

Liang Xingchen

License

This project is licensed under the terms of the MIT license