Get the real length of a string - by correctly counting astral symbols and ignoring ansi escape codes

String#length erroneously counts astral symbols as two characters.

Install

$ npm install string -length

Usage

import stringLength from 'string-length' ; '🐴' .length; stringLength( '🐴' ); stringLength( '\u001B[1municorn\u001B[22m' );

API

options

Type: object

countAnsiEscapeCodes

Type: boolean \ Default: false

Whether ANSI escape codes should be counted. They are ignored by default.

Related

string-length-cli - CLI for this module

string-width - Get visual width of a string