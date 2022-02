Synopsis

String format function for javascript.

Code Example

'%d' .format( 10 ) === '10' '%d, %d' .format( 5 , 10 ) === '5, 10' '%d, %d and %d' .format( 5 , 10 , 15 ) === '5, 10 and 15' '%05d' .format( 123 ) === '00123' '%03d, %05d' .format( 1 , 123 ) === '001, 00123' '[%5d]' .format( 123 ) === '[ 123]' '[%10d]' .format( 123 ) === '[ 123]' '[%-5d]' .format( 123 ) === '[123 ]' '[%-10d]' .format( 123 ) === '[123 ]'

'This is a %s' .format( 'pen' ) === 'This is a pen' 'This is %s %s' .format( 'a' , 'pen' ) === 'This is a pen' 'This %s %s %s' .format( 'is' , 'a' , 'pen' ) === 'This is a pen' '[%5s]' .format( 'abc' ) === '[ abc]' '[%12s]' .format( 'abc' ) === '[ abc]' '[%-5s]' .format( 'abc' ) === '[abc ]' '[%-12s]' .format( 'abc' ) === '[abc ]' '[%.4s]' .format( 'abcde' ) === '[abcd]' '[%.12s]' .format( 'abcdefghijklmn' ) === '[abcdefghijkl]' '[%5.4s]' .format( 'abcde' ) === '[ abcd]' '[%12.10s]' .format( 'abcdefghijklmnopq' ) === '[ abcdefghij]' '[%-5.4s]' .format( 'abcde' ) === '[abcd ]' '[%-12.10s]' .format( 'abcdefghijklmnopq' ) === '[ abcdefghij]' '[%-5.4s]' .format( 'あいうえお' ) === '[あいうえ ]' '%s' .format( true ) === 'true' '%s' .format( 'true' ) === 'true' '%s' .format( false ) === 'false' '%s' .format( 'false' ) === 'false' '%s' .format( '$$' ) === '$$' '%s' .format( '$$$$' ) === '$$$$' '%s' .format( '$&' ) === '$&' '%s' .format( '$`' ) === '$`' '%s' .format( '$' ') === ' $ '' '[%5s]' .format( '$$' ) === '[ $$]' '[%-5s]' .format( '$$' ) === '[$$ ]' '[%.5s]' .format( 'abc$$fg' ) === '[abc$$]' '[%.4s]' .format( 'abc$$fg' ) === '[abc$]' '[%5.5s]' .format( 'abc$$fg' ) === '[abc$$]' '[%5.4s]' .format( 'abc$$fg' ) === '[ abc$]' '[%-5.5s]' .format( 'abc$$fg' ) === '[abc$$]' '[%-5.4s]' .format( 'abc$$fg' ) === '[abc$ ]'

'123 => %o' .format( 123 ) === '123 => 173' '0x7b => %o' .format( 0x7b ) === '0x7b => 173'

'123 => %b' .format( 123 ) === '123 => 1111011' '0x7b => %b' .format( 0x7b ) === '0x7b => 1111011'

'123 => %x' .format( 123 ) === '123 => 7b'

'123 => %X' .format( 123 ) === '123 => 7B'

'%u' .format( 0x12345678 ^ 0xFFFFFFFF ) === '3989547399' '%u' .format( -1 ) === '4294967295'

'%c' .format( 97 ) === 'a' '%c' .format( 0x61 ) === 'a'

'%f' .format( 1.0 ) === '1.000000' '%.2f' .format( 1.0 ) === '1.00' '[%10f]' .format( 1.0 ) === '[1.00000000]' '[%10.2f]' .format( 1.0 ) === '[ 1.00]' '[%10.2f]' .format( 1.2345 ) === '[ 1.23]' '[%-10.2f]' .format( 1.0 ) === '[1.00 ]'

'%e' .format( 123 ) === '1.23e+2' '%e' .format( 123.45 ) === '1.2345e+2' '%.5e' .format( 123.45 ) === '1.23450e+2' '[%15e]' .format( 123.45 ) === '[1.2345000000e+2]' '[%20e]' .format( 12345678901.45 ) === '[1.23456789014500e+10]' '[%15.2e]' .format( 123.45 ) === '[ 1.23e+2]' '[%7.2e]' .format( 123.45 ) === '[1.23e+2]' '[%-15.2e]' .format( 123.45 ) === '[1.23e+2 ]'

hash

'#{name}' .format({ name : 'Takashi Maeda' }) === 'Takashi Maeda' '#{first} #{last}' .format({ first : 'Takashi' , last : 'Maeda' }) === 'Takashi Maeda' '#{a} #{b}, #{c} #{d}' .format(a: 'Easy' , b : 'come' , c : 'easy' , d : 'go' }) === 'Easy come, easy go' '#{a} #{b}, #{a} #{c}' .format({ a : 'Easy' , b : 'come' , c : 'go' }) === 'Easy come, Easy go' '#{a} #{a} #{a}' .format({ a : 'hello' }) === 'hello hello hello'

Installation

node

$ npm install string-format-js

bower

$ bower install string-format-js

Tests

node

$ grunt mochaTest

browser

$ grunt browserTest

License

This software is released under the MIT License, see LICENSE.txt.