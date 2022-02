String Direction

A utility for getting direction of a string in JavaScript. String direction can be left-to-right, right-to-left or bi-directional.

Usage

var stringDirection = require ( 'string-direction' ); stringDirection.getDirection( "Hello, world!" ); stringDirection.getDirection( "سلام دنیا" );

#patch Patching String objects globally

By using patch() method a getDirection method will be exposed in String object.

require ( 'string-direction' ).patch(); "Hello, world!" .getDirection(); "سلام دنیا" .getDirection();

Installation

String Direction works both in browser or NodeJS environment

Node

Install via NPM

npm install string-direction

Browser

Use script tag to include the library

Credits

This library is influenced by string-direction Ruby library by Marc Busqué

License

MIT