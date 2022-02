Pipe ReadStream to a wormhole.

Usage

const sendToWormhole = require ( 'stream-wormhole' ); const fs = require ( 'fs' ); const readStream = fs.createReadStream(__filename); sendToWormhole(readStream, true ) .then( () => console .log( 'done' )); sendToWormhole(readStream, true ) .then( () => console .log( 'done' )) .catch( err => console .error(err));

License

MIT