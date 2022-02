Convert a classic-stream, or a new-stream into a pull-stream

example

var toPull = require ( 'stream-to-pull-stream' ) var pull = require ( 'pull-stream' ) pull( toPull.source(fs.createReadStream(__filename)), pull.map( function ( e ) { return e.toString().toUpperCase() }), toPull.sink(process.stdout, function ( err ) { if (err) throw err console .log( 'done' ) }) )

if the node steam is a duplex (i.e. net, ws) then use toPull.duplex(stream, cb?) duplex takes an optional callback in the same way that sink does.

License

MIT