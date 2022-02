Convert streams (readable or writable) to promises

Installing

npm install --save stream-to-promise

Examples

Readable Streams

streamToPromise(readableStream).then( function ( buffer ) { }) readableStream.emit( 'data' , new Buffer()) readableStream.emit( 'data' , new Buffer()) readableStream.emit( 'data' , new Buffer()) readableStream.emit( 'end' )

Writable Streams

streamToPromise(writableStream).then( function ( ) { }) writableStream.write( 'data' ) writableStream.end()

Error Handling