Like Array.prototype.reduce but for streams. Given a sync reduce function and an initial value it will return a through stream that emits a single data event with the reduced value once the input stream ends.

Example

var reduce = require ( "stream-reduce" ); process.stdin.pipe(reduce( function ( acc, data ) { return acc + data.length; }, 0 )).on( "data" , function ( length ) { console .log( "stdin size:" , length); });

Installation