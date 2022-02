Create streams from ECMAScript 2015 Promises.

npm install stream-from-promise --save

Usage

String | Buffer promises

import StreamFromPromise from 'stream-from-promise' ; const stringPromise = new Promise ( ( resolve, reject ) => { setTimeout( () => { resolve( 'strrrring!' ); }, 500 ); }); StreamFromPromise(stringPromise) .pipe(process.stdout); const bufferPromise = new Promise ( ( resolve, reject ) => { setTimeout( () => { resolve( new Buffer( 'buff!' )); }, 500 ); }); StreamFromPromise(bufferPromise) .pipe(process.stdout);

Arbitrary Promises

import StreamFromPromise from 'stream-from-promise' ; const funcPromise = new Promise ( ( resolve, reject ) => { setTimeout( () => { resolve( () => { console .log( 'func!?!' ); }); }, 500 ); }); StreamFromPromise.obj(funcPromise) .on( 'data' , fn => { fn(); });

Rejecting

import StreamFromPromise from 'stream-from-promise' ; const rejectPromise = new Promise ( ( resolve, reject ) => { setTimeout( () => { reject( new Error ( 'rejected' )); }, 500 ); }); StreamFromPromise(rejectPromise) .on( 'error' , err => { console .log(err); }) .on( 'data' , data => { });

Gulp File promises

Gulp files are vinyl files:

npm install vinyl

Test some awsome Gulp plugin:

import StreamFromPromise from 'stream-from-promise' ; import File from 'vinyl' ; const hello = new File({ cwd : '/' , base : '/hello/' , path : '/hello/hello.js' , contents : new Buffer( 'console.log("Hello");' ) }); const helloFilePromise = new Promise ( ( resolve, reject ) => { setTimeout( () => { resolve(hello); }, 500 ); }); StreamFromPromise.obj(helloFilePromise) .pipe(someAwsomeGulpPlugin()) .on( 'data' , file => { console .log(file.contents.toString()); });

See also stream-recorder for testing gulp plugins.

API

Class: StreamFromPromise

StreamFromPromises are Readable streams.

new StreamFromPromise(promise, [options])

promise Promise ECMAScript 2015 Promises returning Javascript values like numbers, strings, objects, functions, ...

ECMAScript 2015 Promises returning Javascript values like numbers, strings, objects, functions, ... options Object passed through new Readable([options])

Note: The new operator can be omitted.

A convenience wrapper for new StreamFromPromise(promise, {objectMode: true, ...}) .

License

MIT © Michael Mayer