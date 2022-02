This addon allows storybook to showcase components with multiple different styled-component themes. Supports storybook v4, v5, v6 and newer

Installation

yarn add storybook-addon-styled-component-theme --dev

Configuration

storybook v6

Add a decorator to stories in .storybook/preview.js

import { addDecorator } from "@storybook/react" ; import { withThemesProvider } from "storybook-addon-styled-component-theme" ; import { ThemeProvider } from "styled-components" ; const themes = [theme1, theme2]; addDecorator(withThemesProvider(themes), ThemeProvider);

Add to .storybook/main.js

module . exports = { ... addons: [ ... "storybook-addon-styled-component-theme/dist/preset" ] };

storybook v5 and v4

Add to .storybook/addons.js

import "storybook-addon-styled-component-theme/dist/register" ; import "storybook-addon-styled-component-theme/dist/src/register" ;

addDecorator to .storybook/preview.js

import { addDecorator } from "@storybook/react" ; import { withThemesProvider } from "storybook-addon-styled-component-theme" ; const themes = [theme1, theme2]; addDecorator(withThemesProvider(themes));

Remind

Make sure every theme object has a name property

Contributing

Build local library

yarn yarn build

Start the local example

cd example yarn yarn storybook

Run all the spec