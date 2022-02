A storybook addon to add a dependencies tree exporer tab.



Quick start

1. Install

npm i -D storybook-addon-deps

2. Add preset: .storybook/main.js

module .exports = { presets : [ 'storybook-addon-deps/preset' , ...] ... }

3. Configure DocsPage .storybook/preview.js (was .storybook/config.js )

import { DocsPage } from 'storybook-addon-deps/blocks' ; addParameters({ docs: { page: DocsPage }, dependencies: { withStoriesOnly: true , hideEmpty: true } });

Advanced setup and usage

DocsPage demo

grommet-controls

Usage

In your storybook preview.js(or config.js), define some global parameters to exchange the data collected by the storybook-dep-webpack-plugin

import { addParameters } from '@storybook/{yourframework}' ; addParameters({ dependencies : { withStoriesOnly : true , hideEmpty : true , match : ( matchingComponents, storyFilename ) => matchingComponents?.[ 0 ][ 0 ] } });

A. Add a documentation block to your DocsPage (optional)

DocsPage is the zero-config default documentation that all stories get out of the box. You can add a Dependencies block to any level to your storybook

Globally (preview.js/config.js)

import { DocsPage } from 'storybook-addon-deps/blocks/DocsPage' ; addParameters({ docs : { page : DocsPage } });

Component-level (Button.stories.js)

import { Button } from './Button' ; import { DocsPage } from 'storybook-addon-deps/blocks/DocsPage' ; export default { title : 'Demo/Button' , component : Button, parameters : { docs : { page : DocsPage } }, };

Story-level (Button.stories.js)

import { Button } from './Button' ; import { DocsPage } from 'storybook-addon-deps/blocks/DocsPage' ; export const basic => () => < Button > Basic </ Button > basic.story = { parameters : { docs : { page : DocsPage } } }

B. Add dependencies and dependents doc blocks to mdx stories (optional)

Button.stories.mdx

import { Story, Canvas, ArgsTable, Description, Meta, } from '@storybook/addon-docs/blocks' ; import { Button } from '@storybook/design-system/dist/components/Button' ; import { DependenciesTable, Dependencies, Dependents } from 'storybook-addon-deps/blocks' ; <Meta title="Design System|Button" component={Button} /> # Two ways to display blocks - combined into a single table, or separated into two tables ## 1. DependenciesTable - combined dependencies and dependents into one <DependenciesTable titleDependencies='Dependencies' titleDependents='Dependents' of={Button} /> ## 2. Dependencies and Dependents tables <Dependencies of={Button} /> <Dependents of={Button} />

excludeFn

You can exclude specific modules from the dependencies tables by setting

excludeFn: (module: IDependency) => boolean;;

< Dependencies of ={ Button } excludeFn={ module => module .name === 'babel' } />

C. Add a dependencies explorer tab to storybookjs (optional)

Use the preset-explorer preset

module .exports = { presets : [ 'storybook-addon-deps/preset-explorer' , ...] ... }

Project analysis

The charts used are Google Charts and all their properties are applicable. Detailed information on configuration options is available from Google documentation, for example Pie Chart options.

import { Meta } from '@storybook/addon-docs/blocks' ; import { ChartComponentUsage, ChartStoriesPerComponent } from 'storybook-addon-deps/blocks' ; < Meta title = "About|Dashboard" /> < ChartStoriesPerComponent /> < ChartComponentUsage />

Stories per component

import { Heading } from '@storybook/addon-docs/blocks' ; import { ChartStoriesPerComponent } from 'storybook-addon-deps/blocks' ; < Heading > Stories per component </ Heading > < ChartStoriesPerComponent height = '500px' options = {{ sliceVisibilityThreshold: 0.04 , pieSliceText: ' value ', s3D: true , pieHole: 0.7 , }} />

Components by usage

Displays how many times each component is used by other components.

import { Heading } from '@storybook/addon-docs/blocks' ; import { ChartStoriesPerComponent } from 'storybook-addon-deps/blocks' ; < Heading > Components usage </ Heading > < ChartComponentUsage height = '500px' options = {{ minColor: '# 009688 ', midColor: '# f7f7f7 ', maxColor: '# ee8100 ', }} />

Other frameworks

angular

vue

Options

a set of options can be passed down to the storybook-dep-webpack-plugin

filter - a RegExp or function to select the stories.

example:

module .exports = { presets : [ { name : 'storybook-addon-deps/preset-explorer' , options : { filter : ( resource ) => { return /\.(stories|story)\.[tj]sx?$/ .test(resource) && resource.indexOf( "Avatar" ) > -1 ; } } } ]

exclude - a RegExp for the modules to exclude.

example:

module.exports = { presets: [ { name : 'storybook-addon-deps/preset-explorer' , options : { // by default @storybook modules are also excluded exclude : /^@babel/, } } ]

maxLevels - How many levels deep to follow the dependencies.

example:

module.exports = { presets: [ { name: 'storybook-addon-deps/preset-explorer' , options: { maxLevels: 10 , } } ]

pickProperties - An array of the props to pick from the module webpack data.

example:

module . exports = { presets: [ { name: 'storybook-addon-deps/preset-explorer' , options: { pickProperties: [ 'id' , 'name' , 'request' ], } } ]

pickModuleProperties - An array of the props to pick from the module.module webpack data.

example: