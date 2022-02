Overview

An exercise with node.js to implement the STOMP protocol.

For documentation see http://benjaminws.github.com/stomp-js/

Installation

npm install stomp

git clone https://benjaminws@github.com/benjaminws/stomp-js.git

Examples

Consumer

See examples/stomp-consumer.js

Producer

See examples/stomp-producer.js

Producer with Transaction Support

See examples/stomp-producer-txn.js

Contributors

rofflwaffls -at- gmail.com