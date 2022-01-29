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by lv
3.1.5 (see all)

solution of "sticking packets" for TCP network transmission

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24d ago

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License

MIT

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Readme

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🌈 Introduction

我们使用 TCP 通信的时候，由于TCP是面向流的，因此需要对流进行解析。也就是所谓的拆包，把流解析为一段段我们所需要的数据。本方案为 Node.Js 实现的一个处理方案。

对要发送的数据按协议编码，把数据 data 分为 header +body 两部分，header 默认固定长度（2 byte），header描述的是 body 数据的长度。由于header定长，因此可以通过header，解析出 body 的内容。

默认 header 我们使用 2 Byte 的存储空间，即Int16最大表示的 body 长度为 32767,也就是16M

Schematic

如上图，我们看先取出数据流的前两位，读取到内容 0x00, 0x02转化为整数的长度是 2，再读取出body第3、4位 0x61, 0x62

🌈 Install

👀 Getting Started

😊 API Reference

😸 Examples

🌍 Solve the problem of "sticking packets" for TCP network transmission (Classic)

Other Language

现实场景中客户端是其他语言编写的比如C语言运行在单片机上，这时候大家可以基原理图自行打包，规则所示：

data = header(body.length) + body

License

MIT

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