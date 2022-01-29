我们使用 TCP 通信的时候，由于TCP是面向流的，因此需要对流进行解析。也就是所谓的拆包，把流解析为一段段我们所需要的数据。本方案为 Node.Js 实现的一个处理方案。
对要发送的数据按协议编码，把数据
data 分为
header +
body 两部分，header 默认固定长度（2 byte），
header描述的是
body 数据的长度。由于
header定长，因此可以通过
header，解析出
body 的内容。
默认
header 我们使用
2 Byte 的存储空间，即
Int16最大表示的
body 长度为
32767,也就是
16M。
如上图，我们看先取出数据流的前两位，读取到内容
0x00, 0x02转化为整数的长度是 2，再读取出
body第3、4位
0x61, 0x62。
🌈 Install
😸 Examples
🌍 Solve the problem of "sticking packets" for TCP network transmission (Classic)
现实场景中客户端是其他语言编写的比如C语言运行在单片机上，这时候大家可以基原理图自行打包，规则所示：
data = header(body.length) + body
MIT