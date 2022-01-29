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🌈 Introduction

我们使用 TCP 通信的时候，由于TCP是面向流的，因此需要对流进行解析。也就是所谓的拆包，把流解析为一段段我们所需要的数据。本方案为 Node.Js 实现的一个处理方案。

对要发送的数据按协议编码，把数据 data 分为 header + body 两部分，header 默认固定长度（2 byte）， header 描述的是 body 数据的长度。由于 header 定长，因此可以通过 header ，解析出 body 的内容。

默认 header 我们使用 2 Byte 的存储空间，即 Int16 最大表示的 body 长度为 32767 ,也就是 16M 。

如上图，我们看先取出数据流的前两位，读取到内容 0x00, 0x02 转化为整数的长度是 2，再读取出 body 第3、4位 0x61, 0x62 。

🌈 Install

👀 Getting Started

😊 API Reference

😸 Examples

🌍 Solve the problem of "sticking packets" for TCP network transmission (Classic)

Other Language

现实场景中客户端是其他语言编写的比如C语言运行在单片机上，这时候大家可以基原理图自行打包，规则所示：

data = header(body.length) + body

MIT