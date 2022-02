stf vue select VUE2

stf vue select - most flexible and customized select

For detailed explanation on how things work, checkout the DEMO

install

npm install stf-vue-select --save

import

import {StfSelect, StfSelectOption} from "stf-vue-select" ; import "stf-vue-select/dist/lib/stf-vue-select.min.css" ; ... Vue.component( 'stf-select-option' , StfSelectOption); Vue.component( 'stf-select' , StfSelect);

Using without webpack minified files

<script src= "./dist/lib/stf-vue-select.min.js" > </ script > Vue.use(StfSelectPlugin)

usage

< template > < div id = "app" > < img src = "./assets/logo.png" > < h1 > stf-vue-select - the most flexible vue select </ h1 > < br > < label > Select without input </ label > < stf-select v-model = "value" style = "width: 300px; margin: 0 auto" > < div slot = "label" > Input address </ div > < div slot = "value" > < div v-if = "value" > < span > {{value.address}} ( < small > {{value.text}} </ small > ) </ span > </ div > </ div > < section class = "options delivery_order__options" > < stf-select-option v-for = "item of list" :key = "item.id" :value = "item" :class = "{'stf-select-option_selected': item.id === (value && value.id)}" > < span > {{item.text}} ( < small > {{item.address}} </ small > ) </ span > </ stf-select-option > </ section > </ stf-select > < br > < label > Select with input </ label > < stf-select v-model = "value" style = "width: 300px; margin: 0 auto" > < div slot = "label" > Input address </ div > < div slot = "value" > < div v-if = "value" > < span > {{value.address}} ( < small > {{value.text}} </ small > ) </ span > </ div > </ div > < div slot = "search-input" > < input @ input = "onsearch" > </ div > < section class = "options delivery_order__options" > < stf-select-option v-for = "item of listFinded" :key = "item.id" :value = "item" :class = "{'stf-select-option_selected': item.id === (value && value.id)}" > < span > {{item.text}} ( < small > {{item.address}} </ small > ) </ span > </ stf-select-option > </ section > </ stf-select > </ div > </ template > < script > import {StfSelect, StfSelectOption} from './components/stf-select' export default { name : 'app' , components : { StfSelect, StfSelectOption }, created() { this .listFinded = this .list; }, data () { return { value : null , list : [ { text : "text1" , address : "address1" , id : 1 }, { text : "text2" , address : "address2" , id : 2 }, { text : "text3" , address : "address3" , id : 3 }, ], listFinded : [ ] } }, methods : { onsearch(e) { if (e.target.value) { this .listFinded = this .list.filter( el => el.text.indexOf(e.target.value) !== -1 || el.address.indexOf(e.target.value) !== -1 ); } else { this .listFinded = this .list; } } } } </ script > < style > #app { font-family : 'Avenir' , Helvetica, Arial, sans-serif; -webkit-font-smoothing : antialiased; -moz-osx-font-smoothing : grayscale; text-align : center; color : #2c3e50 ; margin-top : 60px ; } </ style >

options

props: { value : [ Object , Number , String , Array , Boolean ], more : Boolean , pending : Boolean , optionsWrapClass : String , needFocusInpOnTab : { type : Boolean , default : false }, },

