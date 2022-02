Key derivation for Stellar (SEP-0005)

Usage

import StellarHDWallet from 'stellar-hd-wallet' const mnemonic = StellarHDWallet.generateMnemonic() const wallet = StellarHDWallet.fromMnemonic(mnemonic) wallet.getPublicKey( 0 ) wallet.getSecret( 0 ) wallet.getKeypair( 0 ) wallet.derive( `m/44'/148'/0'` ) const seedHex = '794fc27373add3ac7676358e868a787bcbf1edfac83edcecdb34d7f1068c645dbadba563f3f3a4287d273ac4f052d2fc650ba953e7af1a016d7b91f4d273378f' const seedBuffer = Buffer.from(seedHex) StellarHDWallet.fromSeed(seedHex) StellarHDWallet.fromSeed(seedBuffer) StellarHDWallet.generateMnemonic() StellarHDWallet.generateMnemonic({ entropyBits : 224 }) StellarHDWallet.generateMnemonic({ entropyBits : 160 }) StellarHDWallet.generateMnemonic({ entropyBits : 128 }) StellarHDWallet.validateMnemonic( 'too short and non wordlist words' )

Mnemonic Language

Mnemonics can be generated in any language supported by the underlying bip39 npm module.

The full list of language keys are under exports 'wordlists' here.

Usage

import StellarHDWallet from 'stellar-hd-wallet' StellarHDWallet.generateMnemonic({ language : 'chinese_traditional' , }) StellarHDWallet.generateMnemonic({ language : 'french' , entropyBits : 128 })

Randomness

NodeJs: crypto.randomBytes

Browser: window.crypto.getRandomValues

(using randombytes npm module)

Tests

All SEP-0005 test cases are exercised here against these.