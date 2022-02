Mock node stdout and stderr without pain.

Install

npm install std-mocks

Usage

var stdMocks = require ( 'std-mocks' ); stdMocks.use(); process.stdout.write( 'ok' ); console .log( 'log test

' ); stdMocks.restore(); var output = stdMocks.flush(); console .log(output.stdout);

Start mocking std output, by default both are mocked.

Options:

@param { object } [ options ] Options @param { boolean } [ options .stdout= true ] Mock stdout @param { boolean } [ options .stderr= true ] Mock stderr @param { boolean } [ options .print= false ] Also print to std

Restore std output, by default both are restored.

Options:

@ param { object } [options] Options @ param { boolean } [options.stdout=true] Mock stdout @ param { boolean } [options.stderr=true] Mock stderr

Flush collected data, by default both are collected.

Options:

@param { object } [ options ] Options @param { boolean } [ options .stdout= true ] Mock stdout @param { boolean } [ options .stderr= true ] Mock stderr @ returns { object } Object containing two array corresponding to outputs.

License

MIT