Detect current Javascript environment

Installation

yarn add std-env npm i std-env

Usage

import { isWindows } from 'std-env' const { isCI } = require ( 'std-env' )

Available exports:

hasTTY

hasWindow

isCI

isDebug

isDevelopment

isLinux

isMacOS

isMinimal

isProduction

isTest

isWindows

platform

provider

You can read more about how each flag works from ./src/index.ts.

List of well known providers can be found from ./src/providers.ts.

License

MIT