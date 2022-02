A lightweight and fast ECDSA implementation

Overview

This is a pure JS implementation of the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. It is compatible with OpenSSL and uses elegant math such as Jacobian Coordinates to speed up the ECDSA on pure JS.

Installation

To install StarkBank`s ECDSA for Node JS, run:

npm install starkbank-ecdsa

Curves

We currently support secp256k1 , but it's super easy to add more curves to the project. Just add them on curve.js

Speed

We ran a test on Node 13.1.0 on a MAC Pro i5 2019. The libraries ran 100 times and showed the average times displayed bellow:

Library sign verify crypto 0.5ms 1.0ms starkbank-ecdsa 6.3ms 15.0ms

Sample Code

How to sign a json message for Stark Bank:

var ellipticcurve = require ( "starkbank-ecdsa" ); var Ecdsa = ellipticcurve.Ecdsa; var PrivateKey = ellipticcurve.PrivateKey; var privateKey = PrivateKey.fromPem( "-----BEGIN EC PARAMETERS-----

BgUrgQQACg==

-----END EC PARAMETERS-----

-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----

MHQCAQEEIODvZuS34wFbt0X53+P5EnSj6tMjfVK01dD1dgDH02RzoAcGBSuBBAAK

oUQDQgAE/nvHu/SQQaos9TUljQsUuKI15Zr5SabPrbwtbfT/408rkVVzq8vAisbB

RmpeRREXj5aog/Mq8RrdYy75W9q/Ig==

-----END EC PRIVATE KEY-----

" ); let message = JSON .stringify({ "transfers" : [ { "amount" : 100000000 , "taxId" : "594.739.480-42" , "name" : "Daenerys Targaryen Stormborn" , "bankCode" : "341" , "branchCode" : "2201" , "accountNumber" : "76543-8" , "tags" : [ "daenerys" , "targaryen" , "transfer-1-external-id" ] } ] }); signature = Ecdsa.sign(message, privateKey); console .log(signature.toBase64()); let publicKey = privateKey.publicKey(); console .log(Ecdsa.verify(message, signature, publicKey));

Simple use:

var ellipticcurve = require ( "starkbank-ecdsa" ); var Ecdsa = ellipticcurve.Ecdsa; var PrivateKey = ellipticcurve.PrivateKey; let privateKey = new PrivateKey(); let publicKey = privateKey.publicKey(); let message = "My test message" ; let signature = Ecdsa.sign(message, privateKey); console .log(Ecdsa.verify(message, signature, publicKey));

OpenSSL

This library is compatible with OpenSSL, so you can use it to generate keys:

openssl ecparam -name secp256k1 -genkey -out privateKey .pem openssl ec -in privateKey .pem -pubout -out publicKey .pem

Create a message.txt file and sign it:

openssl dgst -sha256 -sign privateKey .pem -out signatureDer .txt message .txt

To verify, do this:

var ellipticcurve = require ( "starkbank-ecdsa" ); var Ecdsa = ellipticcurve.Ecdsa; var Signature = ellipticcurve.Signature; var PublicKey = ellipticcurve.PublicKey; var File = ellipticcurve.utils.File; let publicKeyPem = File.read( "publicKey.pem" ); let signatureDer = File.read( "signatureDer.txt" , "binary" ); let message = File.read( "message.txt" ); let publicKey = PublicKey.fromPem(publicKeyPem); let signature = Signature.fromDer(signatureDer); console .log(Ecdsa.verify(message, signature, publicKey));

You can also verify it on terminal:

openssl dgst -sha256 -verify publicKey .pem -signature signatureDer .txt message .txt

NOTE: If you want to create a Digital Signature to use in the Stark Bank, you need to convert the binary signature to base64.

openssl base64 -in signatureDer .txt -out signatureBase64 .txt

You can do the same with this library:

var ellipticcurve = require ( "starkbank-ecdsa" ); var Signature = ellipticcurve.Signature; var File = ellipticcurve.utils.File; let signatureDer = File.read( "signatureDer.txt" , "binary" ); let signature = Signature.fromDer(signatureDer); console .log(signature.toBase64());

Run all unit tests

Run tests in Mocha framework

node test

or