Generate artificial backtrace by walking arguments.callee.caller chain. Works everywhere except strict-mode.

Usage

StackGenerator.backtrace() = > [StackFrame({ functionName: 'foo' , args: []}), StackFrame(..), StackFrame(..)]

Installation

npm install stack-generator bower install stack-generator https://raw.githubusercontent.com/stacktracejs/stack-generator/master/dist/stack-generator.min.js

Browser Support

Contributing

Want to be listed as a Contributor? Start with the Contributing Guide!

License

This project is licensed to the Public Domain