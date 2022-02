ssr cli for ssr framework

ssr-core-vue core render for vue

ssr-core-react core render for react

ssr-plugin-midway provide start and build fetature by midway@2.0

ssr-plugin-nestjs provide start and build feature by Nestjs

ssr-plugin-react develop react application only be used in development

ssr-plugin-vue develop vue2 application only be used in development

ssr-plugin-vue3 develop vue3 application only be used in development

ssr-server-utils server utils in Node.js environment

ssr-client-utils client utils in browser environment

ssr-hoc-react provide hoc component for react

ssr-hoc-vue3 provide hoc component for vue3

ssr-types provide common types

ssr-types-react provide react scene types