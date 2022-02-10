SSR

A most advanced ssr framework on Earth that implemented serverless-side render specification for faas and traditional web server.

ssr 框架是为前端框架在服务端渲染的场景下所打造的开箱即用的服务端渲染框架。了解什么是服务端渲染请查看文档

此框架脱胎于 egg-react-ssr 项目和 ssr v4版本（midway-faas + react ssr），在之前的基础上做了诸多演进，通过插件化的代码组织形式，支持任意服务端框架与任意前端框架的组合使用。开发者可以选择通过 Serverless 方式部署或是以传统 Node.js 的应用形式部署，并且我们专注于提升 Serverless 场景下服务端渲染应用的开发体验，打造了一站式的开发，发布应用服务的功能。最大程度提升开发者的开发体验，将应用的开发，部署成本降到最低。

在最新的版本中，同时支持 React 和 Vue2/Vue3 作为服务端渲染框架且开发工具侧我们同样支持了最流行的 Vite 来提升应用的启动速度和 HMR 速度，且提供一键以 Serverless 的形式发布上云的功能。我们可以非常有自信说它是地球上最先进的 ssr 框架。如果你希望获得开箱即用的体验且能够一键部署上云，请选择 ssr 框架。

阅读我们的 官方文档 获得更加详细的了解。事实上文档本身便是用 ssr 框架开发并通过 Serverless 部署到阿里云服务

什么情况下你应该选择 ssr 框架

需要在 Node.js 与前端框架结合的场景使用，与其他纯前端的框架不同 ssr 框架是专为服务端渲染场景或者 Node.js 与前端结合的场景打造的框架

与前端框架结合的场景使用，与其他纯前端的框架不同 框架是专为服务端渲染场景或者 与前端结合的场景打造的框架 需要一个开箱即用的服务端渲染能力，不需要手动去组合不同的前端框架与服务端框架之间的联系

需要框架层面的渲染降级能力，在服务端渲染出错时自动降级到客户端渲染

需要一个配置简单逻辑清晰的框架， ssr 框架的渲染逻辑和应用构建逻辑是同类型框架中最清晰的

框架的渲染逻辑和应用构建逻辑是同类型框架中最清晰的 可能会改动技术栈，如从 Vue2 升级为 Vue3 ，从 Vue3 降级为 Vue2 或 React/Vue 互相切换

升级为 ，从 降级为 或 互相切换 需要在服务端渲染场景下开箱即用使用 antd vant 等流行 ui 库

等流行 库 需要能够同时支持 Webpack , Vite 两种开发工具，以便同时得到快速的启动速度 HMR 速度以及稳定的生产环境代码

哪些应用在使用

正在使用这个项目的公司(应用), 如果您正在使用但名单中没有列出来的话请提 issue，欢迎推广分享，我们将随时提供技术支持

Features

🌱 极易定制：前端支持 React/Vue2/Vue3 等现代Web框架；

🚀 开箱即用：内置 10+ 脚手架配套扩展，如Antd、Vant、TS、Hooks等；

🧲 插件驱动：基于插件架构，用户更加专注于业务逻辑；

💯 Serverless优先：一键发布到各种Serverless平台，也支持传统Web Server，比如Egg、Midway、Nest等。

🛡 高可用场景，可无缝从SSR降级到CSR，最佳容灾方案。

😄 功能丰富，构建工具支持 Webpack/Vite，全新的 Vue3 Script Setup 支持

已实现的功能

🚀 表示已经实现的功能

里程碑 状态 支持任意服务端框架与任意前端框架的组合使用。(Serverless/Midway/Nestjs) + (React/Vue2/Vue3) 🚀 最丝滑的 vite 支持 🚀 最小而美的实现服务端渲染功能 🚀 针对Serverless 场景对代码包的大小的严格限制，将生产环境的代码包大小做到极致 🚀 同时支持约定式前端路由和声明式前端路由 🚀 摒弃传统模版引擎，所有页面元素统一使用前端组件作为 DSL 🚀 同时支持三种渲染模式，提供服务端渲染一键降级为客户端渲染的能力 🚀 统一不同框架服务端客户端的数据获取方式，做到高度复用 🚀 类型友好，全面拥抱 TS 🚀 支持无缝接入 antd vant 无需修改任何配置 🚀 支持使用 less 作为 css 预处理器 🚀 微前端场景下无缝使用 🚀 React Hooks 实现极简的数据管理方案，摒弃传统的 redux/dva 等数据管理方案 🚀 Vue3 场景提供 Provide/Inject 代替 Vuex 进行跨组件通信 🚀 支持在阿里云 云平台创建使用 🚀 ssr deploy 一键部署到阿里云平台 🚀 ssr deploy --tencent 无需修改任何配置一键部署到腾讯云平台 🚀

方案对比

为什么要选择 ssr 框架以及与同类型框架的方案对比请查看文档

快速开始

我们提供了 create-ssr-app 脚手架来让用户可以迅速的创建不同类型的应用。

目前官方提供了以下类型的模版给开发者直接使用。用户可根据自己的实际技术栈选择不同的模版进行开发。

虽然技术栈不同但开发思想是一致的，在任何技术栈的组合中我们的开发命令, 构建命令以及渲染原理都是完全一致的

注意: 在 Midway.js Nest.js 场景下我们都已实现了一键部署到 Serverless 平台的能力。但底层实现略有差异。更加详细的介绍可以阅读 Serverless 章节。如需要大量使用 Serverless 平台提供的能力，我们建议创建 Midway.js 类型的应用。强烈建议阅读我们的 官方文档 来获得更加详细的了解

开发者可根据实际技术栈需要创建不同类型的应用快速开始

创建项目

通过 npm init 命令我们可以创建上述的任意模版

$ npm init ssr-app my-ssr-project $ cd my-ssr-project $ npm install $ npm start $ open http://localhost:3000 $ npm run build $ npm run start:vite

线上案例

通过访问以下链接来预览该框架通过 Serverless 一键部署到阿里云/腾讯云服务的应用详情。

通过使用 queryParams csr=true 来让 SSR 服务端渲染模式一键降级为 CSR 客户端渲染模式，也可以通过 config.js 来进行配置。

http://ssr-fc.com/ 部署到阿里云的 React SSR 应用

http://ssr-fc.com?csr=true 部署到阿里云的 React SSR 应用, 以 CSR 模式访问

http://tx.ssr-fc.com 部署到腾讯云的 React SSR 应用

http://tx.ssr-fc.com?csr=true 部署到腾讯云的 React SSR 应用, 以 CSR 模式访问

http://vue.ssr-fc.com 部署到阿里云的 Vue SSR 应用

http://vue3.ssr-fc.com 部署到阿里云的 Vue3 SSR 应用

http://vue.ssr-fc.com?csr=true 部署到阿里云的 Vue SSR 应用, 以 CSR 模式访问

http://vue3.ssr-fc.com?csr=true 部署到阿里云的 Vue3 SSR 应用, 以 CSR 模式访问

生态系统

Project Status Description ssr cli for ssr framework ssr-core-vue core render for vue ssr-core-react core render for react ssr-plugin-midway provide start and build fetature by midway@2.0 ssr-plugin-nestjs provide start and build feature by Nestjs ssr-plugin-react develop react application only be used in development ssr-plugin-vue develop vue2 application only be used in development ssr-plugin-vue3 develop vue3 application only be used in development ssr-server-utils server utils in Node.js environment ssr-client-utils client utils in browser environment ssr-hoc-react provide hoc component for react ssr-hoc-vue3 provide hoc component for vue3 ssr-types provide common types ssr-types-react provide react scene types ssr-webpack start local server and build production bundle by webpack

CONTRIBUTING

如果你想为本应用贡献代码，请阅读贡献文档，我们为你准备了丰富的脚本用于 bootstrap

License

MIT

答疑群

虽然我们已经尽力检查了一遍应用，但仍有可能有疏漏的地方，如果你在使用过程中发现任何问题或者建议，欢迎提issue或者PR 欢迎直接扫码加群

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