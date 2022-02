convert an ssh key to PEM format.

deprecated! use sshpk instead!

Usage

read a ssh key and convert it to PEM format.

var fs = require ( 'fs' ); var sshKeyToPEM = require ( 'ssh-key-to-pem' ); var sshKey = fs.readFileSync( './id_rsa.pub' , 'ascii' ) var key = sshKeyToPEM(sshKey); console .log(key)

Alternatively, convert a PEM format public key into an ssh-rsa key

var fs = require ( 'fs' ); var pemToRsaSSHKey = require ( 'ssh-key-to-pem' ).pemToRsaSSHKey; var key = fs.readFileSync( './pub_key.pem' , 'ascii' ) var sshKey = pemToRsaSSHKey(key); console .log(sshKey)

Installation

npm install ssh-key-to-pem

License

MIT.