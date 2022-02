SseStream

A zero-dependency node stream for writing Server-Sent Events.

Installation

npm install ssestream

Or:

yarn add ssestream

Usage

In a (req, res) handler for a request event, Express #get route or similar:

const SseStream = require ( 'ssestream' ) function ( req, res ) { const sse = new SseStream(req) sse.pipe(res) const message = { data : 'hello

world' , } sse.write(message) }

Properties on message :

data - String or object, which gets turned into JSON

- String or object, which gets turned into JSON event - (optional) String

- (optional) String id - (optional) String

- (optional) String retry - (optional) number

- (optional) number comment - (optional) String

TypeScript