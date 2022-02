The light Sass library for managing your sizes and dimensions across breakpoints.

Installation

npm i sscss

Create your own _core.scss file with imports:

@ import 'your-own-variables-and-settings' ; @ import '~sscss/sscss' ;

The file should be imported in all components where you will use Sass inheritances (@extend).

Settings

In the settings, you can use your own breakpoints in the px unit.

The interpolation key (boolean) in the map is optional and allows overwriting your global settings.

Example of breakpoints:

$mobile : 320px ; $tablet : 768px ; $desktop : 1024px ;

Example of required settings:

$sscss -font-size: ( 'small' : ( $mobile : 12px, $tablet : 14px, $desktop : 16px, 'interpolation' : true ), 'medium' : ( $mobile : 14px, $tablet : 18px), 'big' : ( $mobile : 24px), ); $sscss -dimension: ( 'small' : ( $mobile : 4px, $tablet : 8px, $desktop : 16px, 'interpolation' : true ), 'medium' : ( $mobile : 8px, $desktop : 32px), 'big' : ( $mobile : 16px, $tablet : 32px, 'interpolation' : false ), );

In the app you can use:

the @extend approach allows you avoid styles generated outside your components.

approach allows you avoid styles generated outside your components. the .class approach allows you to generate small global utility classes.

approach allows you to generate small global utility classes. the linear interpolation or standard breakpoint behaviors.

Example of optional global settings:

$sscss -font-interpolation: false ; $sscss -font-as-class: false ; $sscss -dimension-interpolation: false ; $sscss -dimension-as-class: false ;

Variable Description Default $sscss-font-interpolation Settings for linear interpolation. false $sscss-font-as-class Settings for .class or @extend approach. false $sscss-dimension-interpolation Settings for linear interpolation. false $sscss-dimension-as-class Settings for .class or @extend approach. false

Usage

Fonts Name is generated based on a $sscss-font-size variable. Extensions Class @extend %u-font-size--{name} .u-font-size--{name}

Paddings Name is generated based on a $sscss-dimension variable. Extension Class Description @extend %u-padding--{name} .u-padding--{name} Padding top, right, bottom, left @extend %u-padding--top-{name} .u-padding--top-{name} Padding top @extend %u-padding--right-{name} .u-padding--right-{name} Padding right @extend %u-padding--bottom-{name} .u-padding--bottom-{name} Padding bottom @extend %u-padding--left-{name} .u-padding--left-{name} Padding left @extend %u-padding--v-{name} .u-padding--v-{name} Padding top, bottom (vertical) @extend %u-padding--h-{name} .u-padding--h-{name} Padding right, left (horizontal)

Margins Name is generated based on a $sscss-dimension variable. Extension Class Description @extend %u-margin--{name} .u-margin--{name} Margin top, right, bottom, left @extend %u-margin--top-{name} .u-margin--top-{name} Margin top @extend %u-margin--right-{name} .u-margin--right-{name} Margin right @extend %u-margin--bottom-{name} .u-margin--bottom-{name} Margin bottom @extend %u-margin--left-{name} .u-margin--left-{name} Margin left @extend %u-margin--v-{name} .u-margin--v-{name} Margin top, bottom (vertical) @extend %u-margin--h-{name} .u-margin--h-{name} Margin right, left (horizontal) @extend %u--margin--{name} .u--margin--{name} Negative value of margin top, right, bottom, left @extend %u--margin--top-{name} .u--margin--top-{name} Negative value of margin top @extend %u--margin--right-{name} .u--margin--right-{name} Negative value of margin right @extend %u--margin--bottom-{name} .u--margin--bottom-{name} Negative value of margin bottom @extend %u--margin--left-{name} .u--margin--left-{name} Negative value of margin left @extend %u--margin--v-{name} .u--margin--v-{name} Negative value of margin top, bottom (vertical) @extend %u--margin--h-{name} .u--margin--h-{name} Negative value of margin right, left (horizontal)

Positions Name is generated based on a $sscss-dimension variable. Extension Class Description @extend %u-position--{name} .u-position--{name} Position top, right, bottom, left @extend %u-position--top-{name} .u-position--top-{name} Position top @extend %u-position--right-{name} .u-position--right-{name} Position right @extend %u-position--bottom-{name} .u-position--bottom-{name} Position bottom @extend %u-position--left-{name} .u-position--left-{name} Position left @extend %u-position--v-{name} .u-position--v-{name} Position top, bottom (vertical) @extend %u-position--h-{name} .u-position--h-{name} Position right, left (horizontal) @extend %u--position--{name} .u--position--{name} Negative value of position top, right, bottom, left @extend %u--position--top-{name} .u--position--top-{name} Negative value of position top @extend %u--position--right-{name} .u--position--right-{name} Negative value of position right @extend %u--position--bottom-{name} .u--position--bottom-{name} Negative value of position bottom @extend %u--position--left-{name} .u--position--left-{name} Negative value of position left @extend %u--position--v-{name} .u--position--v-{name} Negative value of position top, bottom (vertical) @extend %u--position--h-{name} .u--position--h-{name} Negative value of position right, left (horizontal)

