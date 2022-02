Transform stream that converts srt files to vtt files. vtt files are used to provide subtitles in html5 video

npm install srt-to-vtt

Usage

var srt2vtt = require ( 'srt-to-vtt' ) var fs = require ( 'fs' ) fs.createReadStream( 'some-subtitle-file.srt' ) .pipe(srt2vtt()) .pipe(fs.createWriteStream( 'some-html5-video-subtitle.vtt' ))

Command line usage

There is also a command line tool available

npm install -g srt- to -vtt srt- to -vtt

License

MIT