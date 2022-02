Squeezebox

Simple Angular 2 accordion component with smooth transitions/animations

Live Sample

Running sample can be seen here , but this is not for real use case, so for real usage take a look at the following references: installation via npm, typescript usage, etc

Installation via npm

npm install squeezebox --save

Typescript Usage

Import the module wherever is going to be used:

import {SqueezeBoxModule} from 'squeezebox/dist';

Import the module also in your app module, like:

@NgModule ({ imports : [BrowserModule, SqueezeBoxModule], declarations : [AppComponent], bootstrap : [AppComponent] }) export class AppModule { }

Start using it in the component template:

< squeezebox > < sb-item > < sb-item-head > Title 1 </ sb-item-head > < sb-item-body > Lorem ipsum dolor sit amet </ sb-item-body > </ sb-item > </ squeezebox >

or iterate a data list

< squeezebox > < sb-item * ngFor = "let item of itemsList" > < sb-item-head > {{item.title}} </ sb-item-head > < sb-item-body > {{item.description}} </ sb-item-body > </ sb-item > </ squeezebox >

Inputs

multiple:boolean (default: true) => this attribute enable/disable the multiple item expanded at the same time, for example: ... <squeezebox [multiple]="false"> ...

(default: true) => this attribute enable/disable the multiple item expanded at the same time, for example: collapsed:boolean (default: true) => this attribute enable/disable collapse from the beginning when component is rendered, for example: ... <sb-item [collapsed]="false"> ...

Outputs

onToggled => this output is triggered everytime item is expanded or collapsed, returns true if collapsed or false if expanded, for example:

<sb-item *ngFor= "let item of itemsList" (onToggled)= "itemWasToggled( $event )" > ... </sb-item> ... itemWasToggled(event) { console.log( 'collapsed:' , event); } ...

Methods

refresh => This method is useful when accordion is hidden for example when using tabs or panels that go visible and hidden. It can be called from a SqueezeBox reference via @ViewChild or @ViewChildren , for example following code can refresh all the available squeezeboxes in the current component :

... @ViewChildren(SqueezeBox) squeezeboxes: QueryList<SqueezeBox>; ... ... onTabActive(event:Event) { event.preventDefault(); this.squeezeboxes.toArray().forEach(function(s) { s.refresh(); }); } ...

SystemJS configuration

Will need to map the module:

map : { "squeezebox" : "npm:squeezebox" , ... }

And set the package configuration:

packages : { ... squeezebox : { main : './index.ts' , defaultExtension : 'ts' }, ...

If you are not compiling third party javascript, you can try the following configuration so you can use generated files:

squeezebox : { defaultExtension : 'js' , main: 'index.js' }

Styles

Styles needs to be included, imported or copied, also feel free to modify the styles: