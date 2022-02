Dump data from sqlite databases to JSON files easily.

API

Create an instance of SqliteToJson.

Example:

const SqliteToJson = require ( 'sqlite-to-json' ); const sqlite3 = require ( 'sqlite3' ); const exporter = new SqliteToJson({ client : new sqlite3.Database( './mydb.sqlite3' ) });

A sqlite3 client instance.

Type: sqlite3.Database

Default: null

List all tables in the current database.

Example:

const SqliteToJson = require ( 'sqlite-to-json' ); const sqlite3 = require ( 'sqlite3' ); const exporter = new SqliteToJson({ client : new sqlite3.Database( './mydb.sqlite3' ) }); exporter.tables( function ( err, tables ) { });

Save the contents of a table to the specified output directory.

Example:

const SqliteToJson = require ( 'sqlite-to-json' ); const sqlite3 = require ( 'sqlite3' ); const exporter = new SqliteToJson({ client : new sqlite3.Database( './mydb.sqlite3' ) }); exporter.save( 'table_name' , './data/table_name.json' , function ( err ) { });

Returns the entire database and all tables as a single object.

Example: