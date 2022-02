A very helpful ORM for node.js

installation $ npm install sqlagent

for PostgreSQL $ npm install pg

for MySQL $ npm install mysql

for MS SQL Server $ npm install mssql

for MongoDB $ npm install mongodb

Currently supports PostgreSQL , MySQL , SQL Server and MongoDB

, , and Simple and powerful

Best use with Total.js - web framework for Node.js

IMPORTANT:

the code is executed as is added

rollback is executed automatically when is the transaction enabled

is executed automatically when is the transaction enabled SQL Server: pagination works only in SQL SERVER >=2012

SqlBuilder is a global object

is a global object undefined values are skipped

Initialization

Basic initialization

PostgreSQL

var Agent = require ( 'sqlagent/pg' ).connect( 'connetion-string-to-postgresql' ); var sql = Agent();

Additional configuration:

postgresql:// user : password @ 127.0 .0 .1 / database ?native= true &ssl= true

native {Boolean} enables PG C native binding (faster than JavaScript binding, default: false )

{Boolean} enables PG C native binding (faster than JavaScript binding, default: ) ssl {Boolean} enables SSL (default: false )

{Boolean} enables SSL (default: ) max {Number} max. pools (default: 20 )

{Number} max. pools (default: ) min {Number} min. pools (default: 4 )

{Number} min. pools (default: ) idleTimeoutMillis {Number} idle timeout (default: 1000 )

MySQL

var Agent = require ( 'sqlagent/mysql' ).connect( 'connetion-string-to-mysql' ); var sql = new Agent();

SQL Server (MSSQL)

var Agent = require ( 'sqlagent/sqlserver' ).connect( 'connetion-string-to-mssql' ); var sql = new Agent();

MongoDB

var Agent = require ( 'sqlagent/mongodb' ).connect( 'connetion-string-to-mongodb' ); var nosql = new Agent();

Initialization for Total.js

Create a definition file:

require ( 'sqlagent/pg' ).init( 'connetion-string-to-postgresql' , [debug]); require ( 'sqlagent/mysql' ).init( 'connetion-string-to-mysql' , [debug]); require ( 'sqlagent/sqlserver' ).init( 'connetion-string-to-sqlserver' , [debug]); require ( 'sqlagent/mongodb' ).init( 'connetion-string-to-mongodb' , [debug]);

Usage:

var sql = DATABASE(); sql.debug = true ; var nosql = DATABASE();

IMPORTANT

In order for mysql to return Boolean values please set the data type in db to BIT(1) and use bellow code for initialization.

var Agent = require ( 'sqlagent/mysql' ).connect({ host : "localhost" , user : "root" , password : "" , database : "test" , typeCast : function castField ( field, useDefaultTypeCasting ) { if ( ( field.type === "BIT" ) && ( field.length === 1 ) ) { var bytes = field.buffer(); return ( bytes[ 0 ] === 1 ); } return ( useDefaultTypeCasting() ); } }); var sql = new Agent();

Usage

Select

instance.select([name], table)

name (String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer)

(String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer) table (String) table name, the library automatically creates SQL query

(String) table name, the library automatically creates SQL query returns SqlBuilder

sql.select( 'users' , 'tbl_user' ).make( function ( builder ) { builder.where( 'id' , '>' , 5 ); builder.page( 10 , 10 ); }); sql.select( 'orders' , 'tbl_order' ).make( function ( builder ) { builder.where( 'isremoved' , false ); builder.page( 10 , 10 ); builder.fields( 'amount' , 'datecreated' ); }); sql.select( 'products' , 'tbl_products' ).make( function ( builder ) { builder.between( 'price' , 30 , 50 ); builder.and(); builder.where( 'isremoved' , false ); builder.limit( 20 ); builder.fields( 'id' , 'name' ); }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.users); console .log(response.products); console .log(response.admin); });

Push (only for MongoDB)

instance.push([name], collection, fn(collection, callback(err, response))

sql.push( 'users' , 'users' , function ( collection, callback ) { var $group = {}; $group._id = {}; $group._id = '$category' ; $group.count = { $sum : 1 }; var $match = {}; $match.isremoved = false ; var pipeline = []; pipeline.push({ $match : $match }); pipeline.push({ $group : $group }); collection.aggregate(pipeline, callback); }); sql.push( 'users' , 'users' , function ( collection, callback ) { collection.findOne({ name : 'Peter' }, { name : 1 , age : 1 }).toArray(callback); });

Listing

instance.listing([name], table)

name (String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer)

(String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer) table (String) table name, the library automatically creates SQL query

(String) table name, the library automatically creates SQL query returns SqlBuilder

sql.listing( 'users' , 'tbl_user' ).make( function ( builder ) { builder.where( 'id' , '>' , 5 ); builder.page( 10 , 10 ); }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.users.count); console .log(response.users.items); });

Save

instance.save([name], table, isINSERT, prepare(builder, isINSERT));

sql.save( 'user' , 'tbl_user' , somemodel.id === 0 , function ( builder, isINSERT ) { builder.set( 'name' , somemodel.name); if (isINSERT) { builder.set( 'datecreated' , new Date ()); return ; } builder.inc( 'countupdate' , 1 ); builder.where( 'id' , somemodel.id); });

Insert

instance.insert([name], table)

name (String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer)

(String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer) table (String) table name, the library automatically creates SQL query

(String) table name, the library automatically creates SQL query returns if value is undefined then SqlBuilder otherwise SqlAgent

sql.insert( 'user' , 'tbl_user' ).make( function ( builder ) { builder.set({ name : 'Peter' , age : 30 }); }); sql.insert( 'log' , 'tbl_logs' ).make( function ( builder ) { builder.set( 'message' , 'Some log message.' ); builder.set( 'created' , new Date ()); }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.user); console .log(response.log); });

IMPORTANT: identity works only with auto-increment in MS SQL SERVER.

instance.update([name], table)

name (String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer)

(String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer) table (String) table name, the library automatically creates SQL query

(String) table name, the library automatically creates SQL query returns if value is undefined then SqlBuilder otherwise SqlAgent

sql.update( 'user1' , 'tbl_user' ).make( function ( builder ) { builder.set({ name : 'Peter' , age : 30 }); builder.where( 'id' , 1 ); }); sql.update( 'user2' , 'tbl_user' ).make( function ( builder ) { builder.where( 'id' , 1 ); builder.set( 'name' , 'Peter' ); builder.set( 'age' , 30 ); }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.user1); console .log(response.user2); });

Delete

instance.delete([name], table) instance.remove([name], table)

name (String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer)

(String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer) table (String) table name, the library automatically creates SQL query

(String) table name, the library automatically creates SQL query returns SqlBuilder

sql.remove( 'user' , 'tbl_user' ).make( function ( builder ) { builder.where( 'id' , 1 ); }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.user); });

Query

instance.query([name], query)

name (String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer)

(String) is an identificator for results, optional (default: internal indexer) query (String) SQL query

(String) SQL query params (Array) SQL additional params (each DB has own SQL implementation e.g. PG WHERE id=$1 , MySQL WHERE id=? , etc.)

(Array) SQL additional params (each DB has own SQL implementation e.g. PG , MySQL , etc.) returns if params is undefined then SqlBuilder otherwise SqlAgent

sql.query( 'user' , 'SELECT * FROM tbl_user' ).make( function ( builder ) { builder.where( 'id' , 1 ); }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.user); });

Aggregation

instance.count([name], table)

returns SqlBuilder

var count = sql.count( 'users' , 'tbl_user' ); count.between( 'age' , 20 , 40 ); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.users); });

instance.max([name], table, column) instance.min([name], table, column) instance.avg([name], table, column)

returns SqlBuilder

var max = sql.max( 'users' , 'tbl_user' , 'age' ); max.where( 'isremoved' , false ); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.users); });

Exists

instance.exists([name], table)

returns SqlBuilder

var exists = sql.exists( 'user' , 'tbl_user' ); exists.where( 'id' , 35 ); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.user); });

Compare

instance.compare([name], table, value, [keys])

the module compares values between DB and value

the response can be false or { diff: ['name'], record: Object, value: Object }

or works with sql.ifexists() and sql.ifnot()

and returns SqlBuilder

var compare = sql.compare( 'user' , 'tbl_user' , { name : 'Peter' , age : 33 }); compare.where( 'id' , 35 ); sql.exec( function ( err, response ) { if (response.user) { console .log(response.user.diff); } });

instance.max([name], table, column) instance.min([name], table, column) instance.avg([name], table, column) // doesn't work with Mongo

returns SqlBuilder

var max = sql.max( 'users' , 'tbl_user' , 'age' ); max.where( 'isremoved' , false ); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.users); });

Transactions

doesn't work with MongoDB

rollback is performed automatically

sql.begin(); sql.insert( 'tbl_user' , { name : 'Peter' }); sql.commit();

Special cases

How to set the primary key?

doesn't work with MongoDB

instance.primary( 'userid' ); instance.insert( 'tbl_user' , ...); instance.primary( 'productid' ); instance.insert( 'tbl_product' , ...); instance.primary();

default primary key name is id

is works only in PostgreSQL because INSERT ... RETURNING must have specific column name

How to use latest primary id value for relations?

var user = sql.insert( 'user' , 'tbl_user' ); user.set( 'name' , 'Peter' ); var address = sql.insert( 'tbl_user_address' ); address.set( 'id' , sql.$$); address.set( 'country' , 'Slovakia' ); sql.exec();

How to use latest primary id value for multiple relations?

var user = sql.insert( 'user' , 'tbl_user' ); user.set( 'name' , 'Peter' ); sql.lock(); var address = sql.insert( 'tbl_user_address' ); address.set( 'iduser' , sql.$$); address.set( 'country' , 'Slovakia' ); var email = sql.insert( 'tbl_user_email' ); email.set( 'iduser' , sql.$$); email.set( 'email' , 'petersirka@gmail.com' ); sql.unlock(); sql.exec();

If not or If exists

instance.ifnot( 'user' , function ( error, response, value ) { }); instance.ifexists( 'user' , function ( error, response, value ) { });

Default values

you can set default values

values are bonded immediately (not in order)

sql.default( function ( response ) { response.count = 0 ; response.user = {}; response.user.id = 1 ; }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response); });

Modify results

values are bonded in an order

sql.select(...); sql.insert(...); sql.modify( function ( response ) { response.user = {}; response.user.identity = 10 ; }); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response); });

Preparing (dependencies)

you can use multiple sql.prepare()

var user = sql.update( 'user' , 'tbl_user' ); user.where( 'id' , 20 ); user.set( 'name' , 'Peter' ); var select = sql.select( 'address' , 'tbl_address' ); select.where( 'isremoved' , false ); select.and(); select.where( 'city' , 'Bratislava' ); select.limit( 1 ); sql.prepare( function ( error, response, resume ) { sql.builder( 'address' ).set( 'idaddress' , response.address.id); resume(); }); var address = sql.update( 'address' , 'tbl_user_address' ); address.where( 'iduser' , 20 ); sql.exec();

Validation

you can use multiple sql.validate()

sql.validate(fn)

var select = sql.select( 'address' , 'tbl_address' ); select.where( 'isremoved' , false ); select.and(); select.where( 'city' , 'Bratislava' ); select.limit( 1 ); sql.validate( function ( error, response, resume ) { if (!response.address) { error.push( 'Sorry, address not found' ); return resume( false ); } sql.builder( 'user' ).set( 'idaddress' , response.id); resume(); }); var user = sql.update( 'user' , 'tbl_user' ); user.where( 'id' , 20 ); user.set( 'name' , 'Peter' ); sql.exec();

Validation alternative (+v4.0.0)

sql.validate( function ( error, response ) { if (!response.address) { error.push( 'Sorry, address not found' ); return false ; } sql.builder( 'user' ).set( 'idaddress' , response.id); return true ; });

sql.validate([result_name_for_validation], error_message, [reverse]);

result_name_for_validation (String) a result to compare.

(String) a result to compare. error_message (String) an error message

(String) an error message reverse (Boolean) a reverse comparison (false: result must exist (default), true: result must be empty) __

If the function throw error then SqlAgent cancel all pending queris (perform Rollback if the agent is in transaction mode) and executes callback with error.

var select = sql.select( 'address' , 'tbl_address' ); select.where( 'isremoved' , false ); select.and(); select.where( 'city' , 'Bratislava' ); select.limit( 1 ); sql.validate( 'Sorry, address not found' ); var user = sql.select( 'user' , 'tbl_user' ); user.where( 'id' , 20 ); sql.validate( 'Sorry, user not found' ); sql.validate( 'Sorry, address not found for the current user' , 'address' ); sql.exec();

Validation alternative (+v8.0.0)

sql.validate( 'products' , n => n.length > 0 , 'error-products' ); sql.validate( 'detail' , n => !n, 'error-detail' );

Global

Stored procedures

sql.query( 'myresult' , 'exec myprocedure' ); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.myresult); });

Skipper

sql.select( 'users' , 'tbl_users' ); sql.skip(); sql.select( 'orders' , 'tbl_orders' ); sql.bookmark( function ( error, response ) { sql.skip( 'logs' ); }); sql.select( 'logs' , 'tbl_logs' ); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response); });

Bookmarks

Bookmark is same as sql.prepare() function but without resume argument.

sql.select( 'users' , 'tbl_users' ); sql.bookmark( function ( error, response ) { console .log(response); response[ 'custom' ] = 'Peter' ; }); sql.select( 'orders' , 'tbl_orders' ); sql.exec( function ( err, response ) { response.users; response.orders; response.custom; });

Error handling

sql.select( 'users' , 'tbl_users' ); sql.validate( function ( error, response, resume ) { if (!response.users || respone.users.length === 0 ) error.push( new Error ( 'This is error' )); resume(); }); sql.select( 'orders' , 'tbl_orders' ); sql.validate( 'error-orders-empty' ); sql.validate( 'error-users-empty' , 'users' );

Escaping values

doesn't work with MongoDB

var escaped1 = Agent.escape(value); var sql = new Agent(); var escaped2 = sql.escape(value);

Predefined queries

doesn't work with MongoDB

Agent.query(name, query);

Agent.query( 'users' , 'SELECT * FROM tbl_users' ); Agent.query( 'allorders' , 'SELECT * FROM view_orders' ); sql.query( 'users' ).where( 'id' , '>' , 20 ); sql.query( 'orders' , 'allorders' ).limit( 5 ); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response[ 0 ]); console .log(response.orders); });

Waiting for specified values

+3.1.0

sql.when( 'users' , function ( error, response, value ) { console .log(value); }); sql.when( 'orders' , function ( error, response, value ) { console .log(value); }); sql.select( 'users' , 'tbl_users' ); sql.select( 'orders' , 'tbl_orders' ); sql.exec();

Bonus

How to get latest inserted ID?

doesn't work with MongoDB

sql.insert( 'user' , 'tbl_user' ).set( 'name' , 'Peter' ); sql.bookmark( function ( ) { console .log(sql.id); }); sql.exec();

Expected values? No problem

MongoDB supports expected values only in conditions.

sql.expected(name, index, property); // gets a specific value from the array sql.expected(name, property);

sql.select( 'user' , 'tbl_user' ).where( 'id' , 1 ).first(); sql.select( 'products' , 'tbl_product' ).where( 'iduser' , sql.expected( 'user' , 'id' )); sql.exec();

Measuring time

sql.exec( function ( err, response ) { console .log(sql.time + ' ms' ); });

Events

sql.on( 'query' , function ( name, query, params ) {}); sql.on( 'data' , function ( name, response ) {}); sql.on( 'end' , function ( err, response, time ) {});

Generators in total.js

function * some_action ( ) { var sql = DB(); sql.select( 'users' , 'tbl_user' ).make( function ( select ) { select.where( 'id' , '>' , 100 ); select.and(); select.where( 'id' , '<' , 1000 ); select.limit( 10 ); }); sql.select( 'products' , 'tbl_product' ).make( function ( select ) { select.where( 'price' , '<>' , 10 ); select.limit( 10 ); }); var results = yield sync(sql.$$exec())(); console .log(results); var result = yield sync(sql.$$exec( 'users' ))(); console .log(result); }

Priority

Set a command priority, so the command will be processed next round.

sql.select( '... processed as second' ) sql.select( '... processed as first' ); sql.priority();

Debug mode

Debug mode writes each query to console.

sql.debug = true ;

We need to return into the callback only one value from the response object

sql.exec(callback, 0 ); sql.exec(callback, 'users' ); sql.exec( function ( err, response ) { if (err) throw err; console .log(response); }, 'orders' );

SqlBuilder

automatically adds and if is not added between e.g. 2x where

var builder = sql.$; builder.where( 'id' , '<>' , 20 ); builder.set( 'isconfirmed' , true ); sql.update( 'users' , 'tbl_users' , builder); sql.exec( function ( err, response ) { console .log(response.users); })

builder.callback(function(err, response) { });

+v11.0.0 returns a value from DB

builder.set(name, value)

adds a value for update or insert

name (String) column name

(String) column name value (Object) value

builder.raw(name, value)

adds a raw value for update or insert without SQL encoding

name (String) column name

(String) column name value (Object) value

builder.set(obj)

adds an object for update or insert value collection

builder.set({ name : 'Peter' , age : 30 });

builder.set(name, [type], value)

adds a value for update or insert

name (String) column name

(String) column name type (String) increment type ( + (default), - , * , / )

(String) increment type ( (default), , , ) value (Number) value

builder.inc( 'countupdate' , 1 ); builder.inc( 'countview' , '+' , 1 ); builder.inc( 'credits' , '-' , 1 ); builder.inc( 'countupdate' , '+1' ); builder.inc( 'credits' , '-1' );

builder.rem(name)

removes an value for inserting or updating.

builder.set( 'name' , 'Peter' ); builder.rem( 'name' );

builder.sort(name, [desc]) builder.order(name, [desc])

adds sorting

name (String) column name

(String) column name desc (Boolean), default: false

builder.random()

Reads random rows. IMPORTANT: MongoDB doesn't support this feature.

builder.skip(value)

skips records

value (Number or String), string is automatically converted into number

builder.take(value) builder.limit(value)

takes records

value (Number or String), string is automatically converted into number

builder.page(page, maxItemsPerPage)

sets automatically sql.skip() and sql.take()

page (Number or String), string is automatically converted into number

(Number or String), string is automatically converted into number maxItemsPerPage (Number or String), string is automatically converted into number

builder.first()

sets sql.take(1)

doesn't work with MongoDB

builder.join(name, on, [type])

adds a value for update or insert

name (String) table name

(String) table name on (String) condition

(String) condition type (String) optional, inner type inner , left (default), right

builder.join( 'address' , 'address.id=user.idaddress' );

builder.where(name, [operator], value) builder.push(name, [operator], value)

add a condition after SQL WHERE

name (String) column name

(String) column name operator (String), optional > , < , <> , = (default)

(String), optional , , , (default) value (Object)

doesn't work with MongoDB

builder.group(name) builder.group(name1, name2, name3); // +v2.9.1

creates a group by in SQL query

name (String or String Array)

doesn't work with MongoDB

builder.having(condition)

adds having in SQL query

condition (String), e.g. MAX(Id)>0

builder.and()

adds AND to SQL query. IMPORTANT: In MongoDB has to be this operator used before all queries.

builder.or()

adds OR to SQL query. IMPORTANT: In MongoDB has to be this operator used before all queries.

builder.in(name, value)

adds IN to SQL query

name (String), column name

(String), column name value (String, Number or String Array, Number Array)

builder.between(name, a, b)

adds between to SQL query

name (String), column name

(String), column name a (Number)

(Number) b (Number)

builder.overlaps(valueA, valueB, columnA, columnB)

only for PostgreSQL

adds overlaps to SQL query

valueA (String, Number, Date)

(String, Number, Date) valueB (String, Number, Date)

(String, Number, Date) columnA (String), column A name

(String), column A name columnB (String), column B name

builder.like(name, value, [where])

adds like command

name (String) column name

(String) column name value (String) value to search

(String) value to search where (String) optional, e.g. beg , end , * ==> %search (beg), search% (end), %search% (*)

doesn't work with MongoDB

builder.sql(query, [param1], [param2], [param..n])

adds a custom SQL to SQL query

query (String)

builder.sql( 'age=? AND name=?' , 20 , 'Peter' );

works with MongoDB

builder.query(fieldname, filter)

adds a custom QUERY to filter.

builder.query( 'tags' , { $size : 0 });

builder.scope(fn);

adds a scope ()

builder.where( 'user' , 'person' ); builder.and(); builder.scope( function ( ) { builder.where( 'type' , 20 ); builder.or(); builder.where( 'age' , '<' , 20 ); }); builder.scope( function ( ) { builder.or(); builder.where( 'type' , 20 ); builder.where( 'age' , '<' , 20 ); });

builder.define(name, SQL_TYPE_LOWERCASE);

only for SQL SERVER

change the param type

var insert = sql.insert( 'user' , 'tbl_user' ); insert.set( 'name' , 'Peter Širka' ); insert.define( 'name' , 'varchar' ); insert.set( 'credit' , 340.34 ); insert.define( 'credit' , 'money' ); sql.exec();

doesn't work with MongoDB

builder.schema()

sets current schema for where , in , between , field , fields , like

builder.schema( 'b' ); builder.fields( 'name' , 'age' ); builder.schema( 'a' ); builder.fields( 'name' , 'age' ); builder.fields( '!COUNT(id) as count' )

doesn't work with MongoDB

builder.escape(string)

escapes value as prevention for SQL injection

builder.fields()

sets fields for data selecting.

builder.fields( 'name' , 'age' ); builder.fields( '!COUNT(id)' ); builder.fields( '!COUNT(id) --> number' );

builder.replace(builder, [reference])

replaces current instance of SqlBuilder with new. The argument reference (default: false ) when is true creates a reference to builder (it doesn't clone it). Better performance with lower memory.

builder (SqlBuilder) Another instance of SqlBuilder.

doesn't work with MongoDB

builder.toString()

creates escaped SQL query (internal)

Blob

PostgreSQL

all file operations are executed just-in-time (you don't need to call sql.exec() )

) all file operations aren't executed in queue

sql.writeStream(Fs.createReadStream( '/file.png' ), function ( err, loid ) { }); sql.writeBuffer(Buffer.from( 'Peter Širka' , 'utf8' ), function ( err, loid ) { }); sql.readStream(loid, function ( err, stream, size ) { });

MongoDB

all file operations are executed immediately, there's no need to call sql.exec()

nosql.writeStream( new ObjectID(), Fs.createReadStream( 'logo.png' ), 'logo.png' , function ( err ) { }); nosql.readStream(id, function ( err, stream, metadata, size, filename ) { stream.pipe(Fs.createWriteStream( 'myfile.png' )); }); nosql.select( 'fs.files' ).make( function ( builder ) { builder.fields( 'filename' , 'metadata' ); }); nosql.exec( function ( err, results ) { console .log(results); });

Global events

Global events:

ON( 'database' , function ( ) { });

+v12.0.0 supports sql.promise([name], [callback(response)]) for using of async/await.

sql.promise() performs sql.exec()

performs look to example below:

var Agent = require ( 'sqlagent/pg' ).connect( '...' ); async function data ( ) { var b = new Agent(); b.select( 'users' , 'tbl_users' ); var users = await b.promise( 'users' ); console .log(users); } data();

Contributors

Do you have any questions? Contact us https://www.totaljs.com/contact/