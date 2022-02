SQL Bricks.js

SQL Bricks.js is a transparent, schemaless library for building and composing SQL statements.

Supports all SQL-92 clauses for select/insert/update/delete with the exception of asc/desc/collate options for orderBy() , see #73 (postgres extensions are at https://github.com/Suor/sql-bricks-postgres, sqlite extensions are at https://github.com/CSNW/sql-bricks-sqlite)

Easy-to-use, comprehensive docs

Single straightforward source file (~1,100 lines), easy to understand & debug

Comparison with popular SQL-generation libraries:

library lines files schema language other notes Knex 3500 30 schema javascript transactions, migrations, promises, connection pooling Squel 1000 3 schemaless coffeescript node-sql 2600 59 schema javascript mongo-sql 1700 49 schemaless javascript gesundheit 1600 21 schemaless coffeescript uses Any-DB to wrap the DB driver sql-bricks 1100 1 schemaless javascript

Related Libraries

sql-bricks-postgres adds postgres-dialect extensions: LIMIT and OFFSET RETURNING UPDATE ... FROM DELETE ... USING FROM VALUES

pg-bricks adds: connections transactions query execution data accessors

sql-bricks-sqlite adds sqlite-dialect extensions: LIMIT and OFFSET OR REPLACE , OR ABORT , OR ROLLBACK , OR FAIL



Use

SQLBricks' only dependency is Underscore.js.

In the browser:

var select = SqlBricks.select;

In node:

var select = require ( 'sql-bricks' ).select;

A simple select via .toString() and .toParams() :

select().from( 'person' ).where({ last_name : 'Rubble' }).toString(); select().from( 'person' ).where({ last_name : 'Rubble' }).toParams();

While toString() is slightly easier, toParams() is recommended because:

It provides robust protection against SQL injection attacks (toString() just does basic escaping)

It provides better support for complex data types (objects, arrays, etc, are passed directly to your database driver instead of being "stringified")

It provides more helpful error messages (see https://github.com/Suor/sql-bricks-postgres/issues/10)

Examples

The SQLBricks API is comprehensive, supporting all of SQL-92 for select/insert/update/delete. It is also quite flexible; in most places arguments can be passed in a variety of ways (arrays, objects, separate arguments, etc). That said, here are some of the most common operations:

var sql = require ( 'sql-bricks' ); var select = sql.select, insert = sql.insert, update = sql.update; var or = sql.or, like = sql.like, lt = sql.lt; select().from( 'person' ).where({ last_name : 'Rubble' }).toString(); select().from( 'person' ).join( 'address' ).on({ 'person.addr_id' : 'address.id' }); select( '*' ).from( 'person' ).where(or(like( 'last_name' , 'Flint%' ), { 'first_name' : 'Fred' })); select( 'city' , 'max(temp_lo)' ).from( 'weather' ) .groupBy( 'city' ).having(lt( 'max(temp_lo)' , 40 )) insert( 'person' , { 'first_name' : 'Fred' , 'last_name' : 'Flintstone' }); update( 'person' , { 'first_name' : 'Fred' , 'last_name' : 'Flintstone' }); update( 'person' , { 'first_name' : 'Fred' }).where({ 'last_name' : 'Flintstone' }).toParams(); update( 'person' , { 'first_name' : 'Fred' }).where({ 'last_name' : 'Flintstone' }).toParams({ placeholder : '?%d' }); update( 'person' , { 'first_name' : 'Fred' }).where({ 'last_name' : 'Flintstone' }).toParams({ placeholder : '?' });

Documentation: http://csnw.github.io/sql-bricks

License: MIT