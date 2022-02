A sass/scss style processor for sprity

Requirements

sprity version >= 1.0

Install

Install with npm

npm install sprity sprity-sass --save

If you want to use sprity-sass with the command line interface of sprity install it globally.

npm install sprity sprity-sass -g

Options

style-type: Eighter scss or sass. Defaults to scss.

Usage

On commandline:

sprity out/ src/*.png -s style.scss -p sass --style-type scss

In JavaScript:

var sprite = require ( 'sprity' ); sprite.create({ ... style: 'style.scss' , processor : 'sass' 'style-type' : 'scss' ... }, function ( ) { console .log( 'done' ); });

scss usage example

@ import 'sprite' ; .icon-camera { @ include sprite( $camera ); } .icon-cart { @ include sprite( $cart ); }

sass usage example

@import 'sprite' // the generated style file (sprite.sass) // camera icon (camera.png in src directory) .icon-camera +sprite($camera) // cart icon (cart.png in src directory) .icon-cart +sprite($cart)

More

See sprity documentation