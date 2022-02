Sprite Timeline

Custom timelines for manipulate sprite animation.

Installation

npm install sprite-timeline

Usage

in browser

< script src = "https://s3.ssl.qhres.com/!670d1b37/sprite-timeline.min.js" > </ script >

Demos

DEMO 1

const T = 2000 let timeline requestAnimationFrame( function update ( ) { if (!timeline) timeline = new Timeline() const rotation = 360 * timeline.currentTime / T ball.style.transform = `rotate( ${rotation} deg)` requestAnimationFrame(update) }) speedUp.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate += 0.2 rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) } speedDown.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate -= 0.2 rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) } reverse.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate = -timeline.playbackRate rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) } pause.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate = 0 rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) }

DEMO 2

const T = 2000 let timeline = new Timeline() timeline.setInterval( function update ( ) { ball.innerHTML = Math .round(timeline.currentTime / 100 ) if (timeline.playbackRate < 0 ){ ball.style.backgroundColor = 'green' } else { ball.style.backgroundColor = 'red' } }, { entropy : 100 }) speedUp.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate += 0.2 rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) } speedDown.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate -= 0.2 rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) } reverse.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate = -timeline.playbackRate rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) } pause.onclick = function ( ) { if (timeline) timeline.playbackRate = 0 rate.innerHTML = timeline.playbackRate.toFixed( 1 ) }

API

Properties

currentTime

entropy

playbackRate

readonly globalTime

Methods

constructor

new Timeline({originTime, playbackRate})

Create a new timeline. If the originTime is set, currentTime is -originTime (see. currentTime) and entropy is -originTime (see. entropy).

If the playbackRate is set to 1.0(by default), the time-lapse rate is normal. And if the playbackRate is set to 2.0, the time-laspe rate should be double. And if the playbackRate is set to -1.0, the time-laspe go backwards.

properties

currentTime

Get or set the currentTime of the timeline according to the lastest playbackRate(see. playbackRate).

const timeline = new Timeline({ originTime : 500 }) let i = 0 const timerID = setInterval( () => { console .log( Math .round(timeline.currentTime / 100 )) if (++i >= 10 ){ clearInterval(timerID) } }, 100 )

entropy

Both currentTime and entropy should be influenced by playbackRate. If current playbackRate is negative, the currentTime should go backwards while the entropy remain to go forwards. Both currentTime and entropy's initial values should be -originTime.

const timeline = new Timeline({ originTime : 500 }) let i = 0 const timerID = setInterval( () => { console .log([ Math .round(timeline.currentTime / 100 ), Math .round(timeline.entropy / 100 )]) if (++i >= 10 ){ clearInterval(timerID) } }, 100 ) setTimeout( () => { timeline.playbackRate = -timeline.playbackRate }, 500 )

playbackRate

Speed up or slow down the time-lapse. If playbackRate set to negative the time go backwards.

const timeline = new Timeline({ playbackRate : -2 }) const startTime = timeline.globalTime timeline.setTimeout( () => { console .log(timeline.currentTime, timeline.globalTime - startTime) }, -2000 )

globalTime

readonly

Return performance.now() or fallback to Date.now() if no performance API.

methods

setTimeout

Create a timer according to timeline.playbackRate.

const timeline = new Timeline({ playbackRate : 2 }) const startTime = timeline.globalTime timeline.setTimeout( () => { console .log(timeline.currentTime, timeline.globalTime - startTime) }, 1000 )

Note: If you change the playbackRate before timeout, the timer will be adjust to the new playbackRate.

const timeline = new Timeline({ playbackRate : 1 }) const startTime = timeline.globalTime timeline.setTimeout( () => { console .log(timeline.currentTime, timeline.globalTime - startTime) }, 1000 ) setTimeout( () => { timeline.playbackRate = 2 }, 200 )

set entropy timer

You can set timers by entropy.

const timeline = new Timeline({ playbackRate : 1 }) const startTime = timeline.globalTime timeline.setTimeout( () => { console .log(timeline.currentTime, timeline.globalTime - startTime) }, 1000 ) timeline.setTimeout( () => { console .log(timeline.currentTime, timeline.globalTime - startTime) }, { entropy : 1000 }) setTimeout( () => { timeline.playbackRate = -2 }, 200 )

setInterval

Similar with setTimeout.

clearTimeout

Clear the timer according to the corresponding timerID.

const timeline = new Timeline({ playbackRate : 1 }) let i = 0 const timerID = timeline.setInterval( function ( ) { console .log(++i) if (!(i % 10 )){ timeline.playbackRate ++ } if (!(i % 100 )){ timeline.clearTimeout(timerID) } }, 1000 )

clearInterval

The same as clearTimeout

fork

Fork a new timeline based on current timeline.

const baseTimeline = new Timeline() const timeline1 = baseTimeline.fork(), timeline2 = baseTimeline.fork({ playbackRate : 2 }) ... baseTimeline.playbackRate = 2

seekLocalTime

Seek localTime by entropy.

seekGlobalTime

Seek globalTime by entropy.

License

MIT