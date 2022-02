Split lines into an array of lines

Install

npm install split-lines

Usage

import splitLines from 'split-lines' ; splitLines( 'foo\r

bar\r

baz

rainbow' ); splitLines( 'foo\r

bar\r

baz

rainbow' , { preserveNewlines : true });

API

string

Type: string

String to split.

options

Type: object

preserveNewlines

Type: boolean \ Default: false

Preserve the line separator at the end of every line, except the last line, which will never contain one.