Remove or replace part of a string like Array#splice

It correctly handles slicing strings with emoji.

Install

$ npm install splice- string

Usage

import spliceString from 'splice-string' ; spliceString( 'unicorn' , 3 , 4 , 'verse' ); spliceString( '❤️🐴🐴' , 1 , 1 , '🦄' );

API

string

Type: string

index

Type: number

Index to start splicing.

count

Type: number

Number of characters to remove.

insert

Type: string

String to insert in place of the removed substring.