Simple loading spinners animated with CSS. See demo. SpinKit only uses ( transform and opacity ) CSS animations to create smooth and easily customizable animations.

Usage

Add spinkit.css or spinkit.min.css to your project (or copy-paste the CSS that you need for your spinner—there are no dependencies between spinners, no shared classes, and no shared animations, etc, so it should be fairly straight-forward to extract only the code that you need)

Add a spinner to your project by copy-pasting HTML from spinkit.css or examples.html

or Add the sk-center utility class to the spinner to center it (it sets margin to auto )

By default, the width and height of all spinners are set to 40px . background-color is set to #333 .

and of all spinners are set to . is set to . Configure the spinner by overwriting the CSS variables, primarily --sk-size (spinner width & height) and --sk-color (spinner color). If you need broader browser support, remove the CSS variables.

You can include SpinKit to your project with bower :

$ bower install spinkit

or npm:

$ npm install spinkit

Spinners

Given that you have included spinkit.min.css in your project, these snippets will produce the different spinners:

Plane

< div class = "sk-plane" > </ div >

Chase

< div class = "sk-chase" > < div class = "sk-chase-dot" > </ div > < div class = "sk-chase-dot" > </ div > < div class = "sk-chase-dot" > </ div > < div class = "sk-chase-dot" > </ div > < div class = "sk-chase-dot" > </ div > < div class = "sk-chase-dot" > </ div > </ div >

Bounce

< div class = "sk-bounce" > < div class = "sk-bounce-dot" > </ div > < div class = "sk-bounce-dot" > </ div > </ div >

Wave

< div class = "sk-wave" > < div class = "sk-wave-rect" > </ div > < div class = "sk-wave-rect" > </ div > < div class = "sk-wave-rect" > </ div > < div class = "sk-wave-rect" > </ div > < div class = "sk-wave-rect" > </ div > </ div >

Pulse

< div class = "sk-pulse" > </ div >

Flow

< div class = "sk-flow" > < div class = "sk-flow-dot" > </ div > < div class = "sk-flow-dot" > </ div > < div class = "sk-flow-dot" > </ div > </ div >

Swing

< div class = "sk-swing" > < div class = "sk-swing-dot" > </ div > < div class = "sk-swing-dot" > </ div > </ div >

Circle

< div class = "sk-circle" > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-dot" > </ div > </ div >

Circle Fade

< div class = "sk-circle-fade" > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > < div class = "sk-circle-fade-dot" > </ div > </ div >

Grid

< div class = "sk-grid" > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > < div class = "sk-grid-cube" > </ div > </ div >

Fold

< div class = "sk-fold" > < div class = "sk-fold-cube" > </ div > < div class = "sk-fold-cube" > </ div > < div class = "sk-fold-cube" > </ div > < div class = "sk-fold-cube" > </ div > </ div >

Wander

< div class = "sk-wander" > < div class = "sk-wander-cube" > </ div > < div class = "sk-wander-cube" > </ div > < div class = "sk-wander-cube" > </ div > </ div >

Web browser compatibility

SpinKit uses CSS animations and variables:

Implementing a fallback spinner

How do you know if you need to provide a fallback? You can check for animation support with Modernizr, or manually check for the animation property, and replace the spinner with a GIF if it's not supported:

function browserSupportsCSSProperty ( propertyName ) { var elm = document .createElement( 'div' ); propertyName = propertyName.toLowerCase(); if (elm.style[propertyName] != undefined ) return true ; var propertyNameCapital = propertyName.charAt( 0 ).toUpperCase() + propertyName.substr( 1 ), domPrefixes = 'Webkit Moz ms O' .split( ' ' ); for ( var i = 0 ; i < domPrefixes.length; i++) { if (elm.style[domPrefixes[i] + propertyNameCapital] != undefined ) return true ; } return false ; }

Use it to check for animation support: