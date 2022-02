An animated loading spinner

No images

No dependencies

Highly configurable

Resolution independent

Uses CSS keyframe animations

Works in all major browsers

Includes TypeScript definitions

Distributed as a native ES6 module

MIT License

Installation

npm install spin.js

Usage

CSS

< link rel = "stylesheet" href = "node_modules/spin.js/spin.css" >

TypeScript or JavaScript

import {Spinner} from 'spin.js' ; var target = document .getElementById( 'foo' ); new Spinner({ color : '#fff' , lines : 12 }).spin(target);

For an interactive demo and a list of all supported options please refer to the project's homepage.