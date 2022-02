Sphinx Search Client for NodeJS

See ITPatrol repository for the latest developments.

It's native javascript implementation of the standard Sphinx API. The API is totaly similar with the others API clients implementation. It's also respects NodeJS code convention.

This implementation is based on the Python Official Sphinx Client.

Contributors

Installation

With npm do:

npm install sphinxapi

Examples

Status

var SphinxClient = require ( "sphinxapi" ), util = require ( 'util' ), assert = require ( 'assert' ); var cl = new SphinxClient(); cl.SetServer( 'localhost' , 19312 ); cl.Status( function ( err, result ) { assert.ifError(err); console .log(util.inspect(result, false , null , true )); })

Query

var SphinxClient = require ( "sphinxapi" ), util = require ( 'util' ), assert = require ( 'assert' ); var cl = new SphinxClient(); cl.SetServer( 'localhost' , 19312 ); cl.Query( 'test' , function ( err, result ) { assert.ifError(err); console .log(util.inspect(result, false , null , true )); });

API Documentation

from the official documentation : http://sphinxsearch.com/docs/current.html#api-reference

SetServer (host, port)

SetConnectTimeout (timeout)

SetLimits (offset, limit, maxmatches, cutoff)

SetMaxQueryTime (maxquerytime)

SetMatchMode (mode)

SetRankingMode (ranker, rankexpr)

SetSortMode (mode, clause)

SetWeights (weights)

SetFieldWeights (weights)

SetIndexWeights (weights)

SetIDRange (minid, maxid)

SetFilter (attribute, values, exclude)

SetFilterRange (attribute, min, max, exclude)

SetGeoAnchor (attrlat, attrlong, latitude, longitude)

SetGroupBy (attribute, func, groupsort )

SetGroupDistinct (attribute)

SetRetries (count, delay)

SetOverride (name, type, values)

SetSelect (select)

ResetOverrides ()

ResetFilters ()

ResetGroupBy ()

RunQueries (fn)

BuildExcerpts (docs, index, words, opts)

BuildKeywords (query, index, hits )

Status (fn)

Open ()

Close ()

EscapeString (string)

FlushAttributes ()

Also

License

MIT/X11