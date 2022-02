speedometer

Speed measurement in Javascript

npm install speedometer

Usage

var speedometer = require ( 'speedometer' ) var fs = require ( 'fs' ) var speed = speedometer() var stream = fs.createReadStream( '/dev/urandom' ) stream.on( 'data' , function ( data ) { var bytesPerSecond = speed(data.length) console .log(bytesPerSecond+ ' bytes/second' ) })

You can always get the current speed by calling speed() .

Per default speedometer uses a 5 second buffer. To change this simply pass another value to the constructor

var speed = speedometer( 20 )

License

MIT